В Германии люди вышли в поддержку украинцев и напомнили миру о войне: яркие фото
В Германии в небольшом немецком городке Лаупхайм (Laupheim) в Земле Баден-Вюртемберг 16 октября прошел митинг "Свобода и Мир для Украины". Акция стала своего рода ответом на массированный ракетный удар по Украине, произошедший 10 октября.
Смотрите ниже красноречивые фото с акции, которой люди напомнили, что мир не устал от войны.
"В минувший понедельник, когда люди в Украине ехали на работу, массово бомбили города: Киев, Харьков, Одессу и многие другие. Наиболее масштабный российский ракетный удар нацеленный на гражданскую инфраструктуру, включая теплоэлектростанции, пешеходные зоны, детские площадки" - написала участница акции Дарья Мирошко.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902
"Они могут забрать свет у наших домов, но не в наших сердцах!" – добавила активистка.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902
На площади перед ратушей, которая раскрасилась сине-желтыми цветами, собралось около полутора сотен человек.
Фото: facebook.com/nicole.bruder.902, Константин Рудь
А так выглядит центральный холл в одной из гимназий города Лаупхайм.
Фото: Константин Рудь
Напомним, что в понедельник 17 октября Украина снова оказалась под обстрелами. Нас атаковали ракетами, авиацией и дронами.