Без них - никуда! 15 приложений, которые должны быть на телефоне каждого украинца

Сегодня смартфон является не только средством связи, но и инструментом для облегчения жизни в самых разных сферах. Для украинцев он стал помощником, который помогает решать повседневные вопросы, будь то финансовые операции, планирование поездок, доступ к новостям или обеспечение безопасности. Выбор полезных приложений – это возможность сэкономить время и иметь все необходимое под рукой.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о 15 важнейших приложениях, которые станут верными помощниками для каждого украинца.

Действие

Главное мобильное приложение для украинцев, где можно хранить цифровые копии документов, таких как паспорт, водительские права и идентификационный код. Действие предлагает быстрый доступ к государственным услугам, а также возможность подписывать документы цифровой подписью.

Приват24/monobank

Эти два финансовых приложения являются лидерами в сфере онлайн-банкинга. Они позволяют отслеживать финансовые операции, быстро производить платежи и переводы, а также оформлять кредиты и депозиты без визита в отделение.

Киев Цифровой

Незаменимое приложение для жителей Киева. В нем доступны услуги электронного билета для общественного транспорта, парковки, а также уведомления о ремонтах и дорожных работах. Приложение также информирует об экологическом состоянии воздуха.

Google Maps/Waze

Для тех, кто часто путешествует или работает в другом городе, эти приложения помогают избежать пробок, найти кратчайший маршрут и быстро добраться до места назначения. Оба приложения показывают актуальную ситуацию на дорогах, а Google Maps еще и позволяет найти местные кафе, магазины и другие места.

Розетка

Это одно из самых популярных приложений для онлайн-шопинга, где можно найти почти все – от электроники до продуктов питания. Приложение имеет удобный интерфейс и позволяет быстро сделать заказ, отслеживать его статус и выбирать варианты доставки.

Новая Пошта

Приложение "Новая Почта" помогает быстро узнать статус отправки, найти ближайшее отделение или автомат и оформить доставку. Благодаря простому интерфейсу пользователи могут оперативно управлять своими отправлениями.

Viber/Telegram

Незаменимые мессенджеры, позволяющие оставаться на связи с семьей и друзьями. Telegram дополнительно предлагает доступ к информационным каналам и полезным ботам для поиска новостей или обмена файлами, а Viber имеет интегрированные группы для коммуникации на разные темы.

Weather UA

Местное погодное приложение с актуальной информацией о состоянии погоды в разных городах Украины. Удобно показывает температурные изменения, влажность, осадки, а также позволяет получать уведомления о резких изменениях погоды.

Shazam

Инструмент, позволяющий быстро узнать название песни, играющей вокруг. С Shazam можно легко находить новую музыку и сохранять треки в плейлист для дальнейшего прослушивания.

OLX

Это приложение помогает быстро найти необходимые вещи или услуги в городе или районе. OLX позволяет покупать и продавать что угодно: от подержанных автомобилей до одежды и техники.

Headspace / Calm

Популярны приложения для медитаций и снижения уровня стресса, которые могут быть полезны при сложных жизненных ситуациях. Они предлагают разные курсы, техники релаксации и аудио для качественного отдыха.

Facebook / Instagram

Социальные сети, где можно находиться в курсе последних новостей, поделиться событиями из своей жизни и общаться с друзьями и коллегами. Они также полезны для получения новостей от официальных источников и местных сообществ.

Flo

Для женщин это приложение станет полезным инструментом для отслеживания здоровья и менструального цикла. Flo предлагает персональные рекомендации и поддерживает удобный календарь событий.

Duolingo

Популярное приложение для изучения языков предлагает веселые и интерактивные уроки. Может быть полезным для тех, кто планирует путешествовать или хочет подтянуть иностранный язык.

VSCO

Это приложение предоставляет расширенные возможности редактирования фото и создания оригинальных визуальных эффектов, что поможет сделать фотографии в соцсетях более яркими и профессиональными.