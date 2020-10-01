Ніхто нікого не евакуював: мешканка згорілого села розповіла про пожежу під Луганськом

Пожежі в Луганській області вже забрали дев'ять життів, і сильний вітер сприяє швидкому поширенню полум'я. Рятувальники поінформували, що був ліквідований один з шести осередків пожеж, а також повідомили про евакуацію 120 осіб з кількох сіл.

У Сиротине (у 2 км від Сєвєродонецька) повністю вигоріли цілі вулиці, і людям немає куди повертатися. Жителька цього села, найбільш постраждалого від полум'я, розповіла, як люди самостійно рятувалися від вогню. Про це йдеться у сюжеті каналу "Україна 24".

Жінка зазначає, що жодних попереджень про пожежу не було.

"Вчора був звичайний вечір, жодного повідомлення про пожежу не було, єдине, що в небі була невелика задимленість. Ніхто нікого не евакуював і не попереджав. Все сталося раптово. Коли полум'я вже підібралося до будинків, ми почали розуміти, що горимо. Вимкнули світло, в темряві все було навпомацки, хапали документи. Ось стою в тапочках - все, що мені залишилося", - каже Наталя.

Також мешканка села розповіла, як допомагала рятувати сусіда-інваліда, який не міг ходити, а також іншу літню людину.

"Сусіди, всі кого могли, бігом в машину і почали вивозити. Повертатися вже було нікуди", - сказала Наталія і додала, що згоріли і свині, яких тримала в господарстві, і вся побутова техніка в хаті, і сама будівля.

"Вітер був жахливий, в темряві, коли немає світла і води - уявляєте, тут старі люди, як ви можете кидатися на вогонь, з чим? Воду відключили, світло відключили. Ми тільки, коли світло відключили, зрозуміли, що насувається біда, зазвичай відключають, коли пожежа. Ніхто не попереджав, пожежа почалася різко. Всі вибиралися самі, щось хапали та тікали. Їхали по трасі, навколо горів ліс, назад вже не пускали. У чому жили, в тому і вискочили", - сказала місцева мешканка.

Відео: Від пожеж у Луганській області мешканці в селі рятувалися самостійно

Раніше повідомлялося, що з'явилися фото жахливої біди, як у Луганській області горять ліси.

Нагадаємо також, що поліція розповіла про ймовірні причини пожеж у Луганській області.