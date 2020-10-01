Никто никого не эвакуировал: жительница сгоревшего села рассказала о пожаре под Луганском

Пожары в Луганской области уже забрали девять жизней, и сильный ветер способствует быстрому распространению пламени. Спасатели проинформировали, что был ликвидирован один из шести очагов пожаров, а также сообщили об эвакуации 120 человек из нескольких сел.

В Сиротино (в 2 км от Северодонецка) полностью выгорели целые улицы, и людям некуда возвращаться. Жительница этого села, наиболее пострадавшего от пламени, рассказала, как люди самостоятельно спасались от огня. Об этом говорится в сюжете канала "Украина 24".

Женщина отмечает, что никаких предупреждений о пожаре не было.

"Вчера был обычный вечер, никакого сообщения о пожаре не было, единственное, что в небе была небольшая задымленность. Никто никого не эвакуировал и не предупреждал. Все произошло внезапно. Когда уже пламя подобралось к домам, мы начали понимать, что горим. Выключили свет, в темноте все было наощупь, хватали документы. Вот стою в тапочках - все, что на мне осталось", - говорит Наталья.

Также жительница села рассказала, как помогала спасать соседа-инвалида, который не мог ходить, а также другого пожилого человека.

"Соседи, все кого могли, бегом в машину и начали вывозить. Возвращаться уже было некуда", - сказала Наталья и добавила, что сгорели и свиньи, которых держала в хозяйстве, и вся бытовая техника в доме, и само здание.

"Ветер был ужасный, в темноте, когда нет света и воды - представляете, тут старые люди, как вы можете бросаться на огонь, с чем? Воду отключили, свет отключили. Мы только, когда свет отключили, поняли, что надвигается беда, обычно отключают, когда пожар. Никто не предупреждал, пожар начался резко. Все выбирались сами, что-то хватали и бежали. Ехали по трассе, вокруг горел лес, назад уже не пускали. В чем жили, в том и выскочили", - сказала местная жительница.

Видео: От пожаров в Луганской области жители в селе спасались самостоятельно

Ранее сообщалось, что появились фото чудовищной беды, как в Луганской области горят леса.

Напомним также, что полиция рассказала о вероятных причинах пожаров в Луганской области.