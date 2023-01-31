Никогда не сбивайте температуру этими популярными таблетками. Вот почему
Повышенную температуру можно сбивать разными препаратами, но в основе должен быть парацетамол или ибупрофен. А вот о некоторых препаратах, которые использовали в качестве жаропонижающих в прошлом, стоит забыть.
Об этом в Instagram рассказал семейный врач Михаил Цюрак.
Речь идет о знакомом всем аспирине
Аспирин (ацетилсалициловая кислота, ацетилка) – один из первых жаропонижающих и противовоспалительных препаратов. Сейчас его используют преимущественно только для профилактики тромбообразования.
Однако, по словам врача, некоторые пациенты продолжают лечить им лихорадку.
Почему аспирин опасен
Высокая температура тела – один из симптомов респираторных вирусных инфекций. На фоне таких инфекций после приема аспирина может развиться синдром Рея (или Рейе) – острое поражение печени.
Основные симптомы синдрома
- тошнота;
- судороги;
- вялость;
- нарушение сознания;
- в тяжелых случаях – кома.
Эти симптомы возникают внезапно и обычно такие пациенты сразу попадают в реанимацию. Научными исследованиями установлено, что именно ацетилсалициловая кислота вызывает такую патологию.
Чаще она встречается у детей, однако зафиксированы случаи и у взрослых.
"Для того чтобы с вами не произошла такая беда, как синдром Рея, используйте только проверенные препараты для лечения лихорадки - парацетамол и ибупрофен в возрастной дозе", – посоветовал медик.
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