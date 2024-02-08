Никогда не используйте эти пароли на устройствах - они раскрывались миллион раз

Что нужно знать об исследовании

Наиболее часто вытекающие в интернете пароли были обнаружены после того, как эксперты проанализировали огромные наборы данных, обнародованных во время последних хакерских операций.

Исследование показывает, что миллионы людей используют невероятно простые пароли, которые легко угадать хакерам, они могут легко получить доступ к их личным аккаунтам в сети.

Фирма баз данных Red9 сообщила, что проверила количество раз, когда пароли появлялись при утечке общедоступных данных из нескольких источников, и обнаружила, что наиболее часто используемым паролем был "123 456" , который появлялся при утечках данных 42 542 807 раз.

Если вы используете "123456" в качестве пароля для любого своего аккаунта или устройства, вам следует немедленно изменить его.

Исследование показало, что вторым наиболее часто сломанным паролем был "123 456 789", найденный 18 313 580 раз, за ним следует "qwerty", который был сломан 10 713 794 раза.

Также очень популярны пароли "1234678", "111111", "qwerty123" и "1q2w3e".

"Выводы подчеркивают важность повышенной осведомленности о безопасности паролей, поскольку некоторые часто используемые пароли продолжают создавать значительные уязвимости", - сказал основатель Red9 Марк Варнас.

Пользователям настоятельно рекомендуется использовать более надежные методы использования паролей для повышения их цифровой безопасности.

Какие пароли надежны

Надежные пароли – это комбинации с прописных и строчных букв, цифр и специальных символов. Попытайтесь пробежаться пальцами по клавиатуре и получите такой пароль:

Qi@8zh0!kX74a

E5u73$zOf&9azUa

YgC3£i4%rJqyB80

Oz!x43cVe$oz5S

84aP@E&39uzxC1ka0

Подобрать такой пароль мошенникам – нереально.