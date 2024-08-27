Никогда не выбрасывайте скошенную траву: вот, какую пользу она приносит саду и огороду

Сделать компост

Добавление скошенной травы в компост - отличная идея из-за высокого содержания азота. Но не только скошенная трава должна быть в компосте.

Для хорошего натурального удобрения требуются различные материалы, такие как остатки обрезки растений, почва (благодаря биотическим организмам), скошенная трава и пищевые отходы.

Однако для "быстрого" компоста, для которого не нужны другие компоненты, траву можно поместить в мешки или большие полиэтиленовые пакеты, выпустив из них воздух. Впрочем, это несколько иной процесс, ведь так растение разлагают другие микроорганизмы.

Использовать для мульчирования

Скошенную траву можно использовать в качестве мульчи, но это требует дополнительной работы. К сожалению, этот процесс не так прост, как разбрасывание свежей травы, что может снизить попадание воды в растения.

Чтобы избежать этого, вам нужно высушить обрезки перед тем, как разбрасывать их по грядкам. Также убедитесь, что если газон был обработан гербицидом (для уничтожения таких сорняков, как одуванчик или клевер), вы не используете обрезки в качестве мульчи, поскольку остатки химикатов могут нанести вред клумбам.

Впрочем, существует и менее распространенный метод "активной" или "горячей" мульчи, для которой используют не сушеную, а прелую траву, поместив ее в полиэтиленовый пакет.

Считается, что органические соединения из свежей травы быстрее поглощаются микроорганизмами в почве, поэтому растения будут быстрее получать полезные вещества. Однако важно раскладывать массу так, чтобы мульча не касалась стебля растения.

Сделать удобрение

Скошенную траву используют для приготовления травяной бражки - зеленого удобрения. Для этого измельченную траву следует поместить в бочку, оставив 2/3 свободного пространства, залить водой и оставить на несколько недель в теплом месте.

Из скошенной травы можно сделать удобрение для сада (иллюстративное фото: Freepik)

Иногда добавляют небольшое количество кваса или пива, однако потребности в этом нет - раствор может бродить естественным путем.

Высушить для укрывания растений на зиму

Сухая трава может помочь растениям "согреться" зимой, если ею укрыть грядки. Но есть непременное условие - в этом случае необходимо тщательно высушить сено, чтобы предотвратить гниение.

К тому же нужно позаботиться об оттоке воды во время оттепели или весной, а также вовремя разобрать "домики" из сена, чтобы почва оттаяла.

Наполнить теплые грядки

Так называемые теплые грядки, которые обустраиваются в ящиках, позволяют получить ранний урожай благодаря высокому содержанию удобрений из-за наслоения веток, листьев, садового компоста и почвы.

Для такого способа выращивания овощей, как один из наполнителей, можно использовать свежую или высушенную скошенную траву.

Заготовить сено для хранения овощей

Скошенную и высушенную траву можно использовать для хранения некоторых фруктов и овощей зимой. К примеру, в ящиках с сеном могут достаточно долго храниться яблоки зимних сортов.

Отдать в пищу птицам и животным

Скошенная трава - свежая или высушенная - может быть отличным кормом для домашних животных и птиц. Однако важно, чтобы растения не были обработаны гербицидом и химическими веществами.

Из скошенной травы также можно сделать сенаж (вяленую траву, с сохранением 50% влажности), или силос - из сброженной травы.