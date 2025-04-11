Никогда не сушите эти 6 вещей на веревке! Даже один раз может их испортить

Толстые свитера

Толстые свитера могут стать очень тяжелыми после стирки, особенно при деликатном цикле. Это может привести к их растяжению и деформации во время сушки на веревке.

Чтобы избежать этого, стоит сушить толстые свитера на плоской поверхности, например, на сетчатом экране для сушки. Для ускорения процесса можно обернуть свитер в чистое полотенце и отжать лишнюю влагу, а затем аккуратно разложить его на плоской поверхности для сушки.

Тяжелые вязаные одеяла

Сушка тяжелых вязаных одеял на веревке может привести к растяжению и повреждению пряжи. Эти одеяла обычно удерживают много воды, что увеличивает время сушки.

Можно сушить большие или тяжелые одеяла в машине по указаниям на этикетке. Для более деликатных вязаных изделий, таких как вязаные одеяла, лучше сушить их на плоской поверхности или в сушилке на низкой температуре.

Вещи с пуховым наполнителем

Не сушите на веревке вещи с пуховым наполнителем, такие как одеяла, жилеты или куртки. Эти предметы должны сушиться в сушилке на высокой температуре с несколькими теннисными мячами, чтобы восстановить пух и полностью высушить наполнитель.

Без этого пух может слежаться и набрать неприятный запах. Стоит использовать стандартные двухзагрузочные сушилки в прачечных для восстановления пуха в спальных мешках.

Многие вещи нельзя сушить на веревке (фото: Pixabay.com)

Чехлы для подушек

Чехлы для подушек надо одевать на подушки, пока ткань еще влажная. Если чехол высохнет перед тем, как его установить, он не подойдет.

Надо аккуратно натянуть влажную ткань на подушку, чтобы вернуть ее первоначальную форму, а затем застегнуть чехол. После этого подушки надо поставить для лучшей циркуляции воздуха, чтобы они высохли полностью перед использованием.

Джинсы

Хотя джинсы часто сушат на веревке, чтобы сохранить их цвет, они могут стать жесткими и колючими после высыхания на воздухе из-за высокого содержания хлопка. Вместо этого попробуйте сушить джинсы в сушилке на низкой температуре или без нагрева, но проверьте этикетку ухода, чтобы избежать усадки.

Если джинсы можно сушить в сушилке, надо добавить специальный мячик для сушки или листок для смягчения и предотвращения складок.

Коврики для ванной

Коврики для ванной пользуются большим спросом и требуют более глубокой очистки, когда их сушат в машине. Хотя они не пострадают от сушки на веревке, это займет много времени, и коврик может стать плоским и мятым. Вместо этого положите коврик в сушилку, следуя инструкциям на этикетке относительно температуры.