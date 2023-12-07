Никогда не принимайте долго горячий душ - и вот почему

Очень часто после долгого перелета вам хочется принять горячий душ и постоять под водой максимально долгое время. Но не стоит этого делать.

В материале были использованы данные с сайтов Healthline, The Post, Allure.

Почему горячий душ опасен - читайте в материале ниже.

Почему нельзя принимать долго горячий душ после перелета

После долгого путешествия и потенциальной встречи с тревожными микробами в аэропорту, в том числе с вредными бактериями, такими как стафилококк и кишечная палочка, многим людям не терпится принять душ по прибытии в пункт назначения.

Однако, хотя горячий душ с паром может уничтожить некоторые микробы, он также лишает вашу кожу столь необходимой защиты.

Дело в том, что обжигающий душ может спровоцировать кожные заболевания, такие как экзема и прыщи, поскольку горячая вода удаляет натуральные масла и полезные бактерии с вашей кожи.

"Мыло и горячие струи воды действительно удаляют и разрушают микробиом кожи, который играет роль в защите кожи, а также чрезвычайно важен для общего здоровья организма", - рассказала дерматолог Джули Руссак.

Вместо горячего душа эксперты в области здравоохранения рекомендуют людям принимать холодный душ в воде с температурой ниже 60 градусов по Фаренгейту.

По данным Healthline, холодный душ может помочь увеличить уровень эндорфинов, повысить метаболизм, укрепить иммунитет, способствовать здоровой потере веса, улучшить кровообращение, уменьшить воспаление и отек, бороться с симптомами депрессии и уменьшить боли.