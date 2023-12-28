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Никогда не сочетайте эти таблетки с алкоголем - это опасно

Фото: Какое лекарство нельзя сочетать с алкоголем (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Украине разгар новогодних праздников, часто сопровождающихся застольями и алкоголем на них. Вы должны знать, что многие препараты совершенно несовместимы со спиртными напитками.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на врача терапевта из Белогородки Элину Ясницкую в Instagram.

Какие препараты несовместимы с алкоголем

Обезболивающие и противовоспалительные препараты

  • ибупрофен,
  • нимесулид,
  • ацетилсалициловая кислота и другие

Препараты для лечения заболеваний предстательной железы

  • теразозин,
  • доксазозин,
  • другие антагонисты L-адренорецепторов

Антидепрессанты

  • амитриптилин,
  • миртазепин,
  • тритикко,
  • кломилучин,
  • миасер

Седативные, снотворные, противоэпилептические и противотревожные средства, нейролептики, миорелаксанты.

Препараты для лечения вирусного гепатита С (интерфероны)

Препараты для лечения сахарного диабета (метформин, инсулин и др.)

Антибиотики и противогрибковые лекарства

  • Цефадроксил,
  • Цефаклор,
  • Кетоконазол,
  • Метронидазол,
  • Бензнидазол,
  • Линезолид,
  • Сульфаметоксазол,
  • Циклосерин,
  • Нифуртимокс,
  • Талидомид

Противотуберкулезные препараты

  • Изониазид
  • Рифампицин
  • Пиразинамид

Лекарство для регуляции уровня холестерина

  • розувастатин
  • аторвастатин
  • симвастатин и другие статины

Антигистаминные средства (особенно 1-го поколения, димедрол)

Витамины и минералы, в том числе из пищи, ведь алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка.

Помните, если у вас есть сопутствующие болезни и/или принимаете курс лечения, следует предварительно обратиться к врачу на консультацию и продумать план действий в случае, если вы точно знаете, что употребление алкоголя на праздниках будет неизбежным.

 

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