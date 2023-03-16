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Никогда не сочетайте прием этих лекарств: иначе могут возникнуть осложнения

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Четверг 16 марта 2023 14:30
Никогда не сочетайте прием этих лекарств: иначе могут возникнуть осложнения Это лекарство нельзя принимать вместе (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Все лекарственные средства имеют ряд противопоказаний. В их числе может быть несовместимость с другими препаратами. Если этого не соблюдать, то эффективность обоих или одного из них может снизиться. К тому же, могут произойти внутренние кровотечения и другие осложнения.

Какое лекарство не взаимодействует между собой, рассказала фармацевт Ольга Миллер на своей странице в Instagram.

Эти комбинации лекарств не работают в дуэте

Если принимать ацетилсалициловую кислоту с антикоагулянтами, повышается риск кровотечений. Сочетание этой же кислоты с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) оказывает раздражающее действие на слизистую желудка.

А вот использовать НПВС с Варфарином - можно.

К снижению давления приведет одновременный прием Бисопролола и других антигипертензивных препаратов. Такое же действие будет иметь сочетание препарата для потенции Силденафила с теми же антигипертензивными.

Не принимайте Альмагель вместе с железом. Тогда последнее почти не будет впитываться, что сводит действие железа к нулю.

Специалист не советует принимать Доксициклин с оральными контрацептивами, ведь эффективность контрацепции снижается.

Если в качестве снотворного принимаете Зопиклон, избегайте эритромицина и кетоконазола. От такой комбинации повышается эффективность снотворного, что в свою очередь вызовет больше побочных эффектов.

Ибупрофен нельзя сочетать с НПВП, ацетилсалициловой кислотой и кортикостероидами, поскольку повышается риск возникновения пептических язв.

А если применить Ибупрофен с антигипертензивными, то эффект препаратов от давления упадет.

Препарат для улучшения работы головного мозга Гинкго билоба не следует сочетать с аспирином и варфарином: повышается риск кровотечений.

Ранее мы рассказывали, какие лекарства в гинекологии являются фуфломицинами.

Читайте также, какими препаратами быстро сбить высокое давление.

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