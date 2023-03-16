Никогда не сочетайте прием этих лекарств: иначе могут возникнуть осложнения
Все лекарственные средства имеют ряд противопоказаний. В их числе может быть несовместимость с другими препаратами. Если этого не соблюдать, то эффективность обоих или одного из них может снизиться. К тому же, могут произойти внутренние кровотечения и другие осложнения.
Какое лекарство не взаимодействует между собой, рассказала фармацевт Ольга Миллер на своей странице в Instagram.
Эти комбинации лекарств не работают в дуэте
Если принимать ацетилсалициловую кислоту с антикоагулянтами, повышается риск кровотечений. Сочетание этой же кислоты с нестероидными противовоспалительными препаратами (НПВП) оказывает раздражающее действие на слизистую желудка.
А вот использовать НПВС с Варфарином - можно.
К снижению давления приведет одновременный прием Бисопролола и других антигипертензивных препаратов. Такое же действие будет иметь сочетание препарата для потенции Силденафила с теми же антигипертензивными.
Не принимайте Альмагель вместе с железом. Тогда последнее почти не будет впитываться, что сводит действие железа к нулю.
Специалист не советует принимать Доксициклин с оральными контрацептивами, ведь эффективность контрацепции снижается.
Если в качестве снотворного принимаете Зопиклон, избегайте эритромицина и кетоконазола. От такой комбинации повышается эффективность снотворного, что в свою очередь вызовет больше побочных эффектов.
Ибупрофен нельзя сочетать с НПВП, ацетилсалициловой кислотой и кортикостероидами, поскольку повышается риск возникновения пептических язв.
А если применить Ибупрофен с антигипертензивными, то эффект препаратов от давления упадет.
Препарат для улучшения работы головного мозга Гинкго билоба не следует сочетать с аспирином и варфарином: повышается риск кровотечений.
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