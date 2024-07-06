Никогда не кладите чемодан на кровать. Мало кто догадается, в чем опасность

Почему нельзя класть чемоданы на кровать

По словам эксперта Мартина Сили из компании MattressNextDay, специализирующегося на матрасах, люди часто сразу заносят чемоданы в спальню. Но это большая ошибка.

Когда вы кладете чемодан на кровать, то можете даже не догадываться, какие "сувениры" поселятся в матрасе и одеялах, подушках и коврах. Дело в том, что в путешествиях люди останавливаются в гостиницах или хостелах, где может быть немало насекомых.

Более того, на вокзалах и в аэропортах ваши чемоданы могут лежать рядом с вещами тех, кто уже "подхватил" этих существ. И речь идет о клопах.

Куда класть чемодан (иллюстрация: freepik.com)

Как правильно распаковывать чемодан дома

Есть несколько основных моментов. Вы должны видеть, кто спрятался в ваших вещах. И для этого нужно позаботиться о том, чтобы чемодан был как можно дальше от подушек или одеял, где клопы могут быстро спрятаться.

"Вернувшись домой, распакуйте свой багаж в другом месте, не в спальне. Еще лучше, если это будет на жестком полу, поскольку вы не сможете заметить постельных клопов на ковре", - советует эксперт.

"Внимательно осмотрите свой чемодан и с помощью фонарика и посмотрите на швы, складки и карманы", - добавляет он.

Кроме этого, не перекладывайте вещи из путешествия сразу в шкаф. Их нужно постирать, а сам чемодан тщательно пропылесосить.

Более того, никогда не кладите свой багаж на кровать в отеле, куда вы только что заехали. Сначала тщательно все просмотрите, чтобы точно знать, что в номере нет клопов.