Никогда не кладите эту еду в кормушку для птиц: 10 опасных продуктов

Птицы - это прекрасное дополнение к любому ландшафту и они очень полезны для сада и огорода. Привлечь их в свой двор можно с помощью кормушек, однако важно знать, чем их наполнять, чтобы не нанести вред птицам.

Корм для домашних животных

Не используйте корм для кошек или собак, чтобы кормить птиц. Потребности в пище у птиц и домашних животных значительно отличаются, и корм для собак или кошек может привести к нарушению обмена веществ у птиц. Корм для домашних животных не содержит необходимых питательных элементов для диких птиц.

Сырое мясо

Сырое мясо быстро портится, и его лучше не класть в кормушки, поскольку оно может прогоркнуть. Кроме того, сырое мясо привлекает нежелательных вредителей, таких как мухи или грызуны, увеличивающих риск распространения болезней. Птицы не нуждаются в сыром мясе в своем рационе, и такой корм может быть для них вредным.

Хлеб

Хлеб не является здоровой пищей для птиц, ведь он может привлечь к кормушкам грызунов. Кроме того, кормление хлебом водоплавающих птиц может привести к развитию синдрома "крыла ангела", когда птенцы рождаются с деформированными крылышками. Хлеб не обеспечивает птиц необходимыми питательными веществами и может способствовать их плохому здоровью.

Семена и орехи из магазина

Семена и орехи, которые продаются в магазинах, часто содержат много добавленной соли, ароматизаторов и консервантов, что вредно для диких птиц. Соль может вызвать чрезмерную жажду, обезвоживание и даже почечную недостаточность у птиц. Поэтому лучше давать специально предназначенные семена для диких птиц или выращивать местные растения, которые являются натуральными источниками пищи.

Картофельные чипсы

Картофельные чипсы содержат много соли, консервантов и масла, что делает их непитательными для птиц. Они не обеспечивают необходимых питательных элементов и могут привести к здоровью, связанным с чрезмерным количеством соли. Чипсы также могут вызвать проблемы с пищеварением и даже болезни сердца у птиц.

Совсем не стоит класть в кормушку любые кухонные отходы (фото: Freepik.com)

Мед

Мед может вызвать ботулизм у птиц, в частности из-за токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Это заболевание может привести к параличу и слабости. Кроме того, мед содержит много сахара, и его кислотность может нарушить пищеварительную систему птиц. Мед также имеет свойство прилипать к клювам и перьям птиц, что затрудняет их полет.

Несвежие семена

Не давайте птицам старые или влажные семена, поскольку они могут прогоркнуть или испортиться, образуя плесень. Плесень может быть токсичной для птиц, поскольку она производит ядовитые соединения. Это может привести к болезням и даже к смерти птиц, поэтому важно проверять семена перед тем, как добавлять их в кормушку.

Семена и косточки фруктов

Хотя многие фрукты безопасны для птиц, их семена и косточки могут быть опасными. Например, семена яблок и груш содержат следы цианида, который является токсичным для птиц. Всегда удаляйте семена и косточки перед тем, как подавать фрукты птицам.

Шоколад

Шоколад очень токсичен для птиц, поскольку содержит теобромин - вещество, которое птицы не могут переварить. Он может вызвать судороги, аритмию, рвоту и даже смерть. Шоколад не является естественным кормом для птиц, поэтому его надо категорически исключить из их рациона.

Сухие бобы

Сухие бобы могут быть опасными для птиц, поскольку некоторые из них содержат токсичный для птиц фитогемагглютинин. Это вещество разрушает клетки и может привести к серьезным отравлениям. Варка бобов может уничтожить токсины, но лучше вообще избегать этого продукта в кормушке.