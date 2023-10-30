Никогда не кладите с картошкой рядом этот овощ: и вот почему

Картошка - это любимый и популярный у украинцев овощ, который любят практически все. Обычно корнеплоды кладут в холодильник, но правильно ли это?

Где лучше всего хранить картофель, и какой овощ нельзя класть рядом, сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на Express.

Где лучше всего хранить картошку

Для достижения наилучших результатов храните картофель в прохладном темном месте, например, в кладовой или чулане.

"Нет необходимости хранить картофель в холодильнике, и никогда не следует хранить сырой картофель в морозилке, так как это приведет к тому, что он станет мягким", - рекомендуют эксперты.

Какой овощ не стоит класть с картошкой

Вам никогда не следует хранить картофель и лук вместе, особенно если вы хотите, чтобы овощи долго пролежали.

Это связано с тем, что лук выделяет газ этилен, который ускоряет процесс созревания и означает, что при совместном хранении он может перезреть и преждевременно испортиться.

Картофель также содержит большое количество влаги, из-за чего лук может стать негерметичным и разжиженным.

Более того, корнеплод следует хранить отдельно от других продуктов, содержащих большое количество этилена, включая яблоки, бананы и помидоры.

Поэтому эксперт советует в первую очередь хранить картофель в сухом, хорошо проветриваемом помещении и избегать его хранения в закрытых герметичных контейнерах, так как ему нужен воздух для циркуляции вокруг него и поддержания уровня влажности.

А мыть картофель нужно только перед использованием. Важно хранить овощ в темном месте, потому что повышенное воздействие света может привести к тому, что он позеленеет и станет горьким.