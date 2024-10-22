Ветеринары назвали список продуктов, которые никогда нельзя давать собаке

Авокадо

Вы можете быть уверены, что авокадо вполне полезный продукт. Однако для вашей собаки оно принесет только вред. Потому никогда не давайте его любимцу.

Авокадо содержит вещество, которое действует на собак, как яд, поэтому может вызвать диарею или рвоту. Угроза еще и заключается в том, что от этого продукта в легких животного скапливается жидкость, которая может привести к осложнению дыхания.

Авокадо плохо влияет на здоровье вашей собаки (фото: Freepik)

Шоколад

Если вы фанат сладостей и шоколадные конфеты всегда есть в вашем доме, никогда не кормите ими собаку. Наиболее токсичным является черный шоколад, однако следует избегать всех его видов.

Содержащиеся в шоколаде вещества влияют на центральную нервную систему, желудочно-кишечный тракт и сердце. Соответственно это вызывает диарею, судороги и сбитое сердцебиение. Собаки просто неспособны хорошо усваивать шоколад, как люди. Потому не давайте им этого продукта.

Виноград и изюм

Ветеринары пока не могут четко определить, какое вещество вредит здоровью собаки, но точно уверены, что получено оно из винограда или изюма. Исследование показывает, что только несколько кусочков этих продуктов могут вызвать почечную недостаточность у вашего любимца.

Отравление виноградом или изюмом может проявиться из потери аппетита, вялости и обезвоживания, а затем продолжиться учащенным сердцебиением, чрезмерной жаждой, болью в животе и комой. Поэтому ради безопасности своего четвероногого не кормите его сушеным или свежим виноградом.

Лук и чеснок

Они становятся наиболее токсичными в большом количестве, однако и в малом их тоже не нужно давать собакам. Лук и чеснок содержат вещества, которые могут повредить эритроциты и вызывать анемию собак или кошек.

Есть породы собак менее чувствительны к действию этих продуктов, а есть с повышенной чувствительностью. Однако для любой породы лук и чеснок считаются опасными.

Соль

Не добавляйте в пищу вашей собаки соль. Также не угощайте его солеными чипсами или другими снеками. Ведь чрезмерное количество соли в организме животного приведет не только к жажде, но и отравлению ионами натрия.

Накопление соли может вызвать тремор и даже кому у вашего домашнего питомца. Поэтому убедитесь, что продукты, которыми вы угощаете собаку, не солены.

Картофель

На самом деле использование этого продукта в рационе вашей собаки имеет несколько точек зрения. Все зависит от того, в каком виде вы подадите картофель.

Если он будет сварен и не будет содержать никаких добавок, то в небольших количествах он безопасен. Однако сырой картофель только повредит животному. Он содержит соланин, который небезопасен для собак.

Самочувствие вашей собаки ухудшится, если она съест сырой картофель (фото: Freepik)

Яйца

С этим продуктом тоже все зависит от подачи. Хорошо сваренные яйца могут стать хорошим угощением для вашего четырехлапого. Однако сырые категорически запрещено давать собаке.

Ветеринары не считают хорошей идеей добавлять неприготовленные яйца в питание собаки. Вы рискуете отравить своего пса такими бактериями, как сальмонелла или кишечная палочка. Поэтому если кормить яйцами, то только вареными.

Дрожжевое тесто

Если вы занимаетесь выпечкой, обязательно следите, чтобы ваша собачка не имела доступа к тесту, особенно если оно дрожжевое. Дело в том, что оно способно набухать и подниматься, и это оно сделает в желудке животного.

Опасным тесто может быть и потому, что во время брожения дрожжи выделяют незначительное содержание алкоголя, которое может вызвать отравление. Поэтому не позволяйте вашему любимцу угощаться тестом.

Грибы

Иногда говорят, что грибы могут служить заменителем мяса, но не в случае с собаками. Ведь этот продукт содержит токсины, создающие опасность для здоровья животного.

Собака, которая съела грибы, может получить пищевое отравление, галлюцинации и сильную боль в животе. И хотя купленные в магазине вымытые белые грибы частично можно давать собакам, однако ветеринары рекомендуют выбрать более безопасное лакомство.

Не кормите свою собаку грибами (фото: Freepik)

Жирное мясо

Как правило, мясо, потребляемое людьми, не смертельно для собак. Однако все же его не рекомендуется давать животным.

Ветеринары уверяют, что жирное мясо вызывает у собак проблемы с пищеварением, поджелудочной железой и приводит к снижению аппетита. И даже если вам кажется, что немного мяса из вашего обеденного стола не повредит собаке, это совсем не так.