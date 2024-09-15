Никогда не давайте куриные яйца соседям: вот почему

Яйца издавна были окружены разнообразными суевериями и приметами, передаваемыми из поколения в поколение. В народе верили, что неправильное обращение с яйцами может принести несчастье или же наоборот - защитить от беды.
РБК-Украина (проект Styler) собрало список суеверий о куриных яйцах со всего мира.
Еще при римлянах люди считали, что в яйцах есть что-то подозрительное, особенно в скорлупе.
Около 1500-х годов в Европе распространилось верование, что ведьмы используют яичную скорлупу как лодку, а также вызвать бури и топить корабли. На самом деле тогда даже обычная варка яйца могла привести к обвинению в колдовстве.
Яйца считали символом плодородия, поэтому фермеры разбросали разбитые яйца на своих полях в надежде на богатый урожай. Если находили два желтка в одном яйце, это предполагало женитьбу кого-то из знакомых или рождение близнецов.
Молодым незамужним девочкам советовали положить яйцо в огонь и ждать час. Считалось, что тогда завоет ветер, залают собаки, а мужчина, за которого она выйдет замуж, войдет и перевернет яйцо.
Кроме того, если яйцо треснет у девушки в руках, это значит, что она никогда не выйдет замуж. Ирландские эмигранты в Америке в 1840-х разбивали скорлупу яиц, чтобы ведьмы и феи не проникли в их дома.
Моряки до сих пор избегают брать яйца на корабль, а если они уже есть на борту, их называют не яйцами, а карусельными шариками.
Наши предки верили в немало примет, связанных с яйцами. Вот несколько важных запретов:
Кроме этого, во избежание беды нельзя было разбивать сырое яйцо об угол стола - издавна украинцы верили, что это может отпугнуть удачу и навлечь несчастье.
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При написании материала были использованы источники: сайты Canton, abc 33 WYTV.