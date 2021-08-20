Під Миколаєвом жінка винесла з вогню трьох дітей: малюки були вдома одні

У Миколаївській області жінка винесла з будинку, що палає, трьох сусідських дітей. Вона вибила двері та зробила три ходки в приміщення, щоб врятувати всіх трьох малюків.

Пожежа почалася в одноповерховому багатоквартирному будинку. Більшість мешканців будинку при запаху диму відразу ж побігли на вулицю. А одна з жінок побачила, що горить сусідня квартира, в якій проживає молода сім'я з трьома маленькими дітьми.

Сусідка не розгубилася і вибила двері у квартиру, а в приміщенні виявилися тільки малюки – дві п'ятирічні дівчинки-близнючки і їх молодша трирічна сестра. Вони були без свідомості, але ще дихали. Дівчатка надихалися чадним газом.

"Навіть не розумію, як змогла вибити двері в кімнату, там навіть ручки не було. Зайшла. На підлозі біля дверей, обличчям вниз лежала молодша дівчинка. Взяла і винесла її на вулицю. Потім розшукала другу. Вибігла на вулицю, повітря набрала в легені й зайшла в приміщення втретє. Знайшла останню, винесла і її. Діти були в сажі, але слава Богу – живі", - розповіла рятівниця Людмила Симоненко.

Всіх трьох дівчаток зараз помістили в реанімацію, вони знаходяться під наглядом лікарів.

У момент пожежі діти перебували вдома одні. Батько пішов на роботу, а мама вийшла ненадовго у справах.

Експерти на цей момент розглядають дві версії пожежі: могла спалахнути проводка телевізора або загоряння сталося через неакуратне використання сірників. У згорілій квартирі на підлозі виявили розкидані сірники.