У Миколаєві за кермом авто раптово помер відомий український тренер

Євген Штермер помер сьогодні, 3 травня, в Миколаєві, коли перебував за кермом свого авто. Відомому українському тренеру з велоспорту було 77 років. Про смерть спортсмена повідомила Федерація велосипедного спорту України на своїй сторінці в Facebook.

Відомо, що Штермер повертався додому на своєму автомобілі Renault Logan після тренування, і раптово прямо під час руху йому стало погано. Він зупинив машину прямо посеред дороги і втратив свідомість.

Євген Штермер (фото: facebook.com/ucfukraine)

Очевидці інциденту викликали швидку допомогу, але коли медики приїхали, то змогли лише констатувати смерть Штермера. Можлива причина смерті - серцевий напад.

За свою довгу кар'єру Штермер виховав багатьох учасників і призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу та Європи. Він був нагороджений орденом "За заслуги", йому також було присвоєно звання "Заслужений тренер України" та "Заслужений працівник фізичної культури України".

"3 травня 2020 року на 77 році пішов з життя чудовий тренер з велосипедного спорту Євген Львович Штермер. Висловлюємо глибокі співчуття рідним. Вічна і світла пам'ять", - йдеться в повідомленні Федерації велосипедного спорту України.

Скріншот з Facebook

Користувачі мережі також прокоментували цю сумну новину.

Вічна пам'ять!!! Спочивайте з миром!!! Спасибі вам за все!!!

Земля пухом! Вічна пам'ять!

Царство небесне...

Нехай спочиває з Богом. Вічна пам'ять! Він назавжди залишиться в наших серцях!

Нехай Аллах простить усі гріхи й спить спокійно. Ми були разом 2 місяці тому. Мені дуже шкода. Я висловлюю свої співчуття його родині, спортсменам і українському велоспорту.

Світла пам'ять!

Земля пухом! Спіть спокійно Шеф!!! Вічна пам'ять Вам!!!

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що у Полтаві померла відома співачка, солістка культового гурту "Фрістайл" Ніна Кірсо.