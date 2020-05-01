Померла солістка культової групи: її знали і любили у всьому світі

Померла відома українська співачка (Фото: pixabay.com)

Знаменита співачка два роки боролася з важкою хворобою

У Полтаві померла відома співачка, солістка культової групи "Фрістайл" Ніна Кірсо. Їй було 56 років і останні два роки вона перебувала в дуже важкому стані з-за хвороби.

Ніна Кірсо стала популярною в кінці 80-х – початку 90-х, коли група "Фрістайл" стала одним із найпопулярніших колективів радянської естради. Кірсо народилася 4 серпня 1963 року в Полтаві й з дитинства була в оточенні музики. Її батько професійно грав на акордеоні, а мама була співачкою.

Ніна Кірсо закінчила музичну школу, але після несподівано вступила в інженерно-будівельний інститут. Її життя було пов'язано з творчістю і диплом інституту вона так і не використовувала.

В кінці 80-х вона приєдналася до колективу Анатолія Розанова "Олімпія", а в 1988 році група змінила назву та отримала ім'я "Фрістайл". Першим вокалістом став Вадим Казаченко. Пізніше його замінив Сергій Дубровін, а жіночий репертуар виконувала Ніна Кірсо.

Ніна Кірсо

У 1990 році колектив став популярним завдяки хітам "Кораблик любові", "Цвіте калина", "Біла береза". Ніна Кірсо вийшла заміж за керівника колективу Анатолія Розанова і в 1998 році вона подарувала йому сина.

У 2018 році Ніна Кірсо знайшли без свідомості у власному будинку. Її госпіталізували та діагностували у неї інсульт. Співачці зробили операцію і ввели в кому. Через те, що допомога лікарів була надана пізно, стан її було критичним. Після операції Кірсо деякий час перебувала на лікуванні в Києві, а потім чоловік її перевіз до Полтави.

Ніна Кірсо і колектив "Фрістайл"

У 2019 році артистка вийшла з коми та почала відкривати очі, але за словами рідних, її стан складно було назвати гарним. Медики протягом року намагалися відновити її здоров'я, а змін так і не відбулося.

"Пісні у її виконанні звучали в усіх альбомах групи, її знали та любили не тільки на території СРСР, але і в багатьох країнах світу. Ніна Кірсо була співавтором кількох пісень групи "Фрістайл", вона автор музики пісень "Коли ти поряд" і "Україна-ненька" (до якої написала також більшу частину тексту). Ніна була нагороджена відзнакою "Патріот України" та низкою інших почесних нагород. Її голос назавжди залишиться в наших піснях і в наших серцях. Вічна пам'ять!" – сказано в повідомленні на сторінці колективу.

Фрістайл - Україна-ненька

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