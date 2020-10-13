У Миколаєві з'явився людина-павук: відео з трюком шокувало всіх

У Миколаєві з'явився людина-павук (колаж: РБК-Україна)

Жителів Миколаєва вразив божевільним трюком місцевий "людина-павук"

У Миколаєві завівся свій людина-павук, який шокував городян абсолютно немислимим трюком. Чоловік лазив по проводах між дахами двох висотних будинків, причому повторював він це кілька разів поспіль.

Відео з неймовірними пригодами трюкача з'явилося в соціальних мережах, зокрема в пабліку Новини Миколаєва в Instagram.

За словами автора відео, інцидент стався напередодні в мікрорайоні Соляні. Чоловік плавно переміщався по проводах натягнутих між будинками на проспекті Героїв України 79А і 81А.

"Соляні, сьогодні спостерігала таку картину. Перелазив з будинку 81а - на будинок 79а і не один раз. Жити чи що набридло? Або що власне відбувається?" - підписано відео.

У Миколаєві з'явився свій людина-павук (відео: instagram.com/novostiniko)

Користувачі соцмереж в коментарях припускають, що чоловік не зовсім в адекватному стані, можливо, під дією наркотичних препаратів або ж у нього проблеми з психікою.

"Якщо б не 2020 рік, можна було б здивуватися";

"Цьому місту потрібен новий герой!"

"Людина-павук в місті";

"От добре, що з'явилися свіжі новини в місті... А то ДТП, корона і вибори задовбали..."

Раніше ми писали, що чоловік з Київської області зв'язав з макраме велосипед і потрапив за це до Книги рекордів України.

Також повідомлялося, що українець хотів переробити Запорожець у "Гелік", але щось пішло не так. Тепер цього "монстра" цілком можна купити і доопрацювати.