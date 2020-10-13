В Николаеве появился свой человек-паук: видео с трюком шокировало всех

Жителей Николаева поразил сумасшедшим трюком местный "человек-паук"
В Николаеве завелся свой человек-паук, который шокировал горожан абсолютно немыслимым трюком. Мужчина лазил по проводам между крышами двух высотных домов, причем повторял он это несколько раз подряд.
Видео с невероятными приключениями трюкача появилось в социальных сетях, в частности в паблике Новости Николаева в Instagram.
По словам автора видео, инцидент случился накануне в микрорайоне Соляные. Мужчина плавно перемещался по проводам натянутых между домами на проспекте Героев Украины 79А и 81А.
"Соляные, сегодня наблюдала такую картину. Перелазил с дома 81а - на дом 79а
и не один раз. Жить что ли надоело? Или что собственно происходит?" - подписано видео.
В Николаеве появился свой человек-паук (видео: instagram.com/novostiniko)
Пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что мужчина не совсем в адекватном состоянии, возможно, под действием наркотических препаратов или же у него проблемы с психикой.
Ранее мы писали, что мужчина из Киевской области связал из макраме велосипед и попал за это в Книгу рекордов Украины.
Также сообщалось, что украинец хотел переделать Запорожец в "Гелик", но что-то пошло не так. Теперь этого "монстра" вполне можно купить и доработать.