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В Николаеве появился свой человек-паук: видео с трюком шокировало всех

Николаев, Вторник 13 октября 2020 09:33
В Николаеве появился свой человек-паук: видео с трюком шокировало всех
В Николаеве появился свой человек-паук (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

Жителей Николаева поразил сумасшедшим трюком местный "человек-паук"

В Николаеве завелся свой человек-паук, который шокировал горожан абсолютно немыслимым трюком. Мужчина лазил по проводам между крышами двух высотных домов, причем повторял он это несколько раз подряд.

Видео с невероятными приключениями трюкача появилось в социальных сетях, в частности в паблике Новости Николаева в Instagram.

По словам автора видео, инцидент случился накануне в микрорайоне Соляные. Мужчина плавно перемещался по проводам натянутых между домами на проспекте Героев Украины 79А и 81А.

"Соляные, сегодня наблюдала такую картину. Перелазил с дома 81а - на дом 79а
и не один раз. Жить что ли надоело? Или что собственно происходит?" - подписано видео.

В Николаеве появился свой человек-паук (видео: instagram.com/novostiniko)

Пользователи соцсетей в комментариях предполагают, что мужчина не совсем в адекватном состоянии, возможно, под действием наркотических препаратов или же у него проблемы с психикой.

  • "Если бы не 2020 год, можно было бы удивиться";
  • "Этому городу нужен новый герой!"
  • "Человек-паук в городе";
  • "Вот хорошо, что появились свежие новости в городе... А то ДТП, корона и выборы задолбали..."

Ранее мы писали, что мужчина из Киевской области связал из макраме велосипед и попал за это в Книгу рекордов Украины.

Также сообщалось, что украинец хотел переделать Запорожец в "Гелик", но что-то пошло не так. Теперь этого "монстра" вполне можно купить и доработать.

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