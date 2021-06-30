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У Миколаєві "копи"допомогли врятувати життя дитини: справжні герої!

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Миколаїв, Середа 30 червня 2021 12:46
У Миколаєві "копи"допомогли врятувати життя дитини: справжні герої! У Миколаєві поліція допомогла хворій дитині (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У Миколаєві поліцейські допомогли врятувати життя маленькій дитині.

Про це повідомляє прес-служба поліції Миколаївської області.

Все почалося з того, що батько дитини підбіг до поліцейського авто і попросив копів про допомогу. Чоловік пояснив, що його хлопчикові потрібно допомогти швидко дістатися до лікарні, через те, що він задихається.

Відзначається, що хлопчикові всього 6 років. Правоохоронці оперативно супроводили машину з дитиною до медичного закладу для того, щоб там їй надали допомогу.

"Екіпаж сектора реагування патрульної поліції Відділення №5 у складі заступника начальника капітана поліції Артура Зомера і двох поліцейських-старших сержантів поліції Олександра Найдича та Ігоря Моргунова взяли на борт матір з дитиною і домчали в лікарню", - сказано в повідомленні.

Поліцейські допомогли врятувати життя дитини

Як ми раніше писали, у Києві поліцейські вчинили героїчний вчинок і зворушили мережу. Патрульні допомогли матері з хворою дитиною потрапити до лікарні крізь затори, які скували місто.

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