У Миколаєві 17-річна дівчина б'є дівчаток-підлітків: решта знімають все на відео

У Миколаєві з'явилися повідомлення про те, що під Інгульским мостом регулярно б'ють дівчат-підлітків. При цьому бійки влаштовує місцева 17-річна дівчина Лада. Вона принижує і б'є дівчаток, які молодші і слабкіше неї, а її друзі все записують на відео.

Неповнолітня хуліганка переслідує своїх жертв і вимагає, щоб вони йшли під міст з'ясовувати стосунки. При цьому під час побиття навколо стоїть натовп підлітків, який просто спостерігає за подіями. Про це розповіла Юліана Зоріна на сторінці "Миколаїв як він є" в Facebook.

За її словами, заяву в поліцію написали батьки 14-річної дівчинки, якій Лада погрожувала фізичною розправою.

Відео побиття дівчинки можете подивитися за цим посиланням.

Місцева поліція вже відреагувала на інцидент і повідомила, що тепер посилить патрулювання місць, де збираються компанії підлітків, особливо в темний час доби.

У Миколаєві неповнолітня б'є дівчаток-підлітків (фото: facebook.com/mykolaivpolice)

При цьому правоохоронці нічого не повідомили, чи була затримана хуліганка, і чи велася з нею якась робота з цього приводу.

У Миколаєві неповнолітня б'є дівчаток-підлітків (фото: facebook.com/mykolaivpolice)

Користувачі мережі також прокоментували цю ситуацію.

Хвора дівчина, треба лікувати;

А зомбі просто спостерігають... жах;

Намагаюся такі відео не коментувати, тримати себе в руках, у самої діти, не люблю критикувати чужих. Але... не можу спокійно на таке дивитися. Аж трусить всю. І цей жах так стрімко поширюється. А все чому? Бо це ж "діти", вони неповнолітні... дурниці це все! Дитина в 10 років знає або повинна знати, що таке добре, а що таке погано. Це все не повинно бути безкарно. Виправні роботи, прилюдне вибачення перед кривдниками, реальний термін... ну якось треба це виправляти. Мені шкода тих, хто не може себе захистити і в кого нема кому захистити. Ця ж мерзота малолітня навряд чи вибирала собі жертву сильніше себе.

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