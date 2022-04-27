В Миколаїв привезли справжні "бандеромобілі": дивіться, як вони виглядають

В Миколаїв привезли справжні бандеромобілі - техніку, якою російська пропаганда, залякує свої маси.
Кадрами поділився голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
"Реально бандеромібілі під'їхали", - говорить автор відео.
В кадр потрапили кілька автомобілів з відкритим кузовом типу пікап японської марки Mitsubishi.
Машини спеціально пофарбовані в найактуальніший колір сьогодення - хакі. На авто нанесені написи "Русский корабль иди нах*й", а також зображення Степана Бандери й герб України.
Це поняття народилося в нездоровій фантазії російських пропагандистів, а розповів про нього головний спікер Міністерства оборони РФ Ігор Конашенков.
"Націоналістичні батальйони застосовують так звані "бандер-автомобілі", що мають підвищену прохідність і оснащені великокаліберним стрілецьким озброєнням або мінометами", - сказав він ще в перші дні вторгнення.
Раніше ми писали, що путінські пропагандисти вкрали фото з українського фотобанку і зганьбилися.