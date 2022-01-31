Ніколи не збивайте температуру цими ліками: "це дичина"

"Немає такого поняття, як бліда лихоманка. Як швидко піднімається температура, перш за все залежить від збудника, іноді від особливостей організму", - написала лікар.

Якими ліками не можна збивати температуру

Анальгін - отрута, що має ризик впливу на кістковий мозок, який перестає продукувати клітини крові. Від цього вмирають. Анальгін у багатьох країнах заборонений як дітям, так і дорослим.

Димедрол – дичина. Старий препарат, який може викликати зупинку дихання. Теж у світі практично не використовується. На температуру ніяким боком не впливає. У Британії його не використовують.

Но-шпа, а також папаверин разом з нею. Ні в один протокол по зниженню температури не включена. Взагалі в педіатрії слід бути 10 разів обережним з нею. Знаю саме випадки, коли но-шпа приводила до реанімації, коли у дитини різко знижувався тиск після цього препарату.

Декса - це стероїдний гормон, який має свою нішу. Але температура - ні. Плюс - це серйозний імуносупресант. При частому використанні можна наробити купу проблем.

Які препарати збивають температуру

Є два препарати для боротьби з температурою - парацетамол і ібупрофен, сказала Світлана.



"У нас (в Англії) крім них нічого не використовується більше. Хоч удома, хоч у лікарні. Щоб температура знижувалася, потрібно багато рідини, прохолодне приміщення, дозування препаратів за вагою", - резюмувала медик.

