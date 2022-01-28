Ніколи не несіть ці знахідки з вулиці в дім: придбаєте біди та хвороби

Монети

Буває, що люди навмисне викидають дріб'язок, особливо на перехрестях, аби позбутися фінансових негараздів. За допомогою монет грошові невдачі переносяться з однієї людини на іншу.

Саме тому гроші в жодному разі не можна підбирати - обійдіть стороною знахідку, яка може принести бідність та неблагополуччя у родину.

Прикраси

Такі знахідки - символ нещастя. Ще наші предки знали і вірили, що прикраса має дуже сильний зв'язок з власником і може принести вам його проблеми.

Особливо це стосується каблучок, через які можна передати біди, нещасливе кохання і навіть вінець безшлюбності.

Голки та шпильки

Відомо, що негативною енергією найкраще "заряджаються" гострі металеві предмети. Ось тому голки або шпильки найчастіше випадках не загублені, а викинуті на вулицю навмисно.

Гребінці

Гребінці мають дуже тісний зв'язок зі своїм власником, думками, емоціями і минулим. Колись їх часто використовували як магічні атрибути в різних ритуалах.

Хрестик

Натільні хрестики покликані захищати свого власника від усього негативного. А втрачений хрестик стає потужною енергетичною "зброєю".

З такою знахідкою ви можете взяти на себе гріхи попереднього власника.