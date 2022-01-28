Никогда не несите эти находки с улицы в дом: приобретете беды и болезни

Монеты

Бывает, что люди нарочно выбрасывают мелочь, особенно на перекрестках, чтобы избавиться от финансовых неурядиц. С помощью монет денежные неудачи переносятся с одного человека на другого.

Именно поэтому деньги ни в коем случае нельзя подбирать - обойдите стороной находку, которая может принести бедность и неблагополучие в семью.

Украшения

Такие находки - символ несчастья. Еще наши предки знали и верили, что украшение имеет очень сильную связь с владельцем и может принести вам его проблемы.

Особенно это касается колец, через которые можно передать беды, несчастную любовь и даже венец безбрачия.

Иглы и булавки

Известно, что отрицательной энергией лучше всего "заряжаются" острые металлические предметы. Вот поэтому иглы или булавки чаще всего не утеряны, а выброшены на улицу намеренно.

Гребешки

Расчески имеют очень тесную связь со своим владельцем, мыслями, эмоциями и прошлым. Когда-то их часто использовали как магические атрибуты в различных ритуалах.

Крестик

Нательные крестики призваны защищать своего владельца от всего негативного. А потерянный крестик становится мощным энергетическим "оружием".

С такой находкой вы можете взять на себя грехи предыдущего владельца.