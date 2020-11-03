Ніколи не робіть цього з дитиною: може бути небезпечно для життя

Лікарі назвали небезпечне діяння з дитиною (Фото: freepik.com)

Лікарі назвали дію,яку категорично не можна робити з маленькими дітьми

Лікарі категорично не рекомендують трясти дитини з метою заспокоїти її плач. Фахівці пояснили, що означає термін "фіолетовий плач" і на яку небезпеку наражається немовля, коли його трясуть, щоб заспокоїти.

Як зазначають у Центрі громадського здоров'я України, в нашій країні 5% батьків регулярно трясуть немовлят, щоб заспокоїти їх плач. Однак такий спосіб може стати смертельно небезпечним. Про це йдеться у публікації Центру в Facebook.

Синдром дитячого струсу – це важка форма фізичного насильства над дитиною, яка виникає в результаті сильного трясіння його за плечі, руки або ноги.

Найбільш небезпечні стани, які можуть з'явитися у дитини в результаті трясіння:

втрата свідомості

проблеми з диханням (нерегулярне дихання або його відсутність)

відсутність пульсу

зміна режиму сну

блювання

судоми

дратівливість

погіршення або втрата апетиту

порушення зір

сліпота

порушення мови

важка рухова дисфункція

затримка в розвитку

серйозні пошкодження головного мозку

інвалідність

смерть

Як зазначають в МОЗ, протягом перших кількох місяців життя у дитини може виникати так званий "фіолетовий плач" У цей час дитина може плакати кілька годин без особливої на те причини. Такий плач часто виникає у малюків у віці від 2 тижнів до 4 місяців. І такий плач дитини доводить батьків до того, що вони починають її трясти з метою заспокоєння.

Національний центр синдрому дитячого струсу США вивів формулу, за якою і дано було дано назву – Purple (фіолетовий).

Peak (пік)– плач досягає піку у два місяці, потім зменшується.

Unpredictable (непередбачений) – тривалий плач починається і припиняється без всякої причини.

Resistant (стійкий) – дитина може плакати тривалий час, попри на заспокоєння.

Pain (біль) – у дитини вираз болю на обличчі.

Long (довго) – плач може тривати годинами.

Evening (вечір) – дитина більше плаче ввечері.

"Будьте терплячими, не трусіть дитину, а вона подарує вам багато радісних моментів у житті! А ще, за даними досліджень, наявність хоча б однієї дитини в сім'ї збільшує тривалість життя батьків на 1,5-2 роки", - закликали батьків у МОЗ.

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