Ніколи не робіть цього перед порогом: впустите в будинок біди і злидні

Не передавайте речі через поріг

Якщо потрібно щось віддати кому-небудь, впустіть людину в будинок або вийдіть самі. Вважається, що таким чином можна віддати свій достаток і удачу, залучити грошові втрати та неприємності.

Не розмовляйте з людиною через поріг

Якщо порушити таку заборону, можна серйозно зіпсувати відносини з людиною. Навіть кинута ненароком фраза через поріг може мати неприємні наслідки.

Не починайте з порога прибирання

Очищення будинку потрібно починати з найдальшої кімнати, рухаючись з порога. Таким чином ви ніби вимітання негатив з дому і вашого життя. А почавши прибирання з порога, ви навпаки впускаєте в будинок неприємності.

Уважно переступайте поріг на вході та виході

Спіткнутися об поріг - до поганих новин або неприємних подій у вашому житті. Те ж стосується і заборони наступати на поріг.

Слідкуйте, щоб поріг не скрипів

Скрипучий поріг обіцяє хвороби. Якщо помітили, що з входом в будинок щось не так, не відкладайте ремонт.

Поріг може стати свого роду "лакмусовим папірцем"

Якщо у ваш будинок прийшов гість і раптом став погано себе почувати, у нього зіпсувався настрій, він почав відчувати дискомфорт, будьте впевнені - ця людина увійшла у ваш будинок з нечистими помислами.

Не цілуйтеся через поріг з коханими

Порушення цієї заборони може привести до сварок і навіть розриву відносин. Рукостисканнями через поріг обмінюватися теж не слід.

Наостанок відзначимо, якщо ваше домашня тварина любить спати біля порога - це хороша прикмета. Значить з енергетикою цього місця все в порядку.