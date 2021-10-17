Ніколи не робіть цього перед порогом: впустите в будинок біди і злидні

Поріг здавна вважався особливою частиною кожного житла. Експерти називають його свого роду "захисним порталом", через який в будинок може проникати негативна енергія. Тому поріг будинку потрібно всіляко захищати та оберігати.
Що не можна робити перед порогом будинку, прикмети та забобони, яких краще дотримуватися, пише GS.
Якщо потрібно щось віддати кому-небудь, впустіть людину в будинок або вийдіть самі. Вважається, що таким чином можна віддати свій достаток і удачу, залучити грошові втрати та неприємності.
Якщо порушити таку заборону, можна серйозно зіпсувати відносини з людиною. Навіть кинута ненароком фраза через поріг може мати неприємні наслідки.
Очищення будинку потрібно починати з найдальшої кімнати, рухаючись з порога. Таким чином ви ніби вимітання негатив з дому і вашого життя. А почавши прибирання з порога, ви навпаки впускаєте в будинок неприємності.
Спіткнутися об поріг - до поганих новин або неприємних подій у вашому житті. Те ж стосується і заборони наступати на поріг.
Скрипучий поріг обіцяє хвороби. Якщо помітили, що з входом в будинок щось не так, не відкладайте ремонт.
Якщо у ваш будинок прийшов гість і раптом став погано себе почувати, у нього зіпсувався настрій, він почав відчувати дискомфорт, будьте впевнені - ця людина увійшла у ваш будинок з нечистими помислами.
Порушення цієї заборони може привести до сварок і навіть розриву відносин. Рукостисканнями через поріг обмінюватися теж не слід.
Наостанок відзначимо, якщо ваше домашня тварина любить спати біля порога - це хороша прикмета. Значить з енергетикою цього місця все в порядку.
Раніше ми писали, які речі притягують в будинок біди.