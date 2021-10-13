Ніколи не даруйте ці речі чоловікам: приносять розлуку і злидні

Ножі та інші гострі предмети

Вважається, що подарований ніж (ножиці, шило, небезпечна бритва і т. д.) може принести напругу в усі сфери життя. Крім того з таким подарунком можна привернути в будинок сварки і негаразди.

Шкарпетки

Існує думка, що в дарованих шкарпетках чоловік швидко знайде шлях з дому. Тому краще утримайтеся від такого презенту коханим чоловікам.

Носова хусточка

Такий подарунок - не найкраща ідея як для чоловіків, так і для жінок. Вважається, що носовичок - це до сліз.

В'язані речі

Ця заборона стосується наречених. Якщо дівчина до весілля подарує хлопцеві пов'язану руками річ - він буде погулювати в шлюбі.

Ланцюжок

За однією з прикмет, якщо подарований ланцюжок розірветься - це знак швидкого розриву стосунків.

Дзеркало

Заборона на дарування дзеркал стосується всіх, незалежно від статі. Раніше люди вірили, що дзеркало є коридором, що веде з нашого світу у світ духів.

Посуд

Краще утримайтеся від такого подарунка - адже можна ненароком пропустити скол, тріщину, інший дефект - а це дуже поганий знак. Якщо все ж вирішили подарувати посуд, ретельно його огляньте і обов'язково покладіть щось всередину - пуста посудина приносить бідність.

Порожній гаманець, сумка або валіза

Якщо хочете зробити такий презент чоловікові, обов'язково вкладіть всередину що-небудь - нехай навіть монету або цукерку.

Спиртне

Алкогольні напої чоловікам дарувати можна тільки за умови, що вип'єте ви їх разом. Інакше ваші стосунки можуть зіпсуватися.

Тварини або рослини

При такому подарунку ви точно маєте бути впевнені, що він не буде чоловікові в тягар. Адже за "живим" подарунком потрібно доглядати - знаходити на це час і фінанси. Якщо даруєте годованця, пам'ятайте, що за нього потрібно дати символічний викуп.

Капці

Повір'я стосується капців білого кольору, в яких, за деякими традиціями, людей ховають.

Скринька

Якщо обдарувати коханого чоловіка скринькою, то в подальшому він буде приховувати від половинки свої думки.

Гребінці для волосся

Такий подарунок, на думку слов'ян, може видати чоловікові ваші таємні бажання і думки, якими ви б не хотіли ділитися.

Рукавички

Вважається, що якщо чоловік втратить одну рукавичку, то вже і серце не запропонує і руки не подасть.

Шарфи і краватки

Оскільки шарф - це намотана на шию річ, чоловікові дарувати його не можна, так як це може викликати асоціації з зашморгом. А краватки без наслідків для карми можна дарувати тільки дуже близькій людині.

Спідня білизна

Подароване чоловікові, коханому хлопцеві спіднє привертає його до зрад.

Натільні хрестики

Дарувати хрестики можна тільки при хрещенні. В інших ситуаціях дарувальник передасть чоловікові частину свого "хреста" - негараздів, хвороб, турбот.