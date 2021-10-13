Ніколи не даруйте ці речі чоловікам: приносять розлуку і злидні

При виборі подарунка чоловікам слід бути гранично уважними, так як невірно обрана річ може принести в його життя серйозні неприємності. Як не помилитися з презентом чоловікові, братові, батькові, синові, другу - читайте нижче в нашому матеріалі.
Про це повідомляє FDLX.
Вважається, що подарований ніж (ножиці, шило, небезпечна бритва і т. д.) може принести напругу в усі сфери життя. Крім того з таким подарунком можна привернути в будинок сварки і негаразди.
Існує думка, що в дарованих шкарпетках чоловік швидко знайде шлях з дому. Тому краще утримайтеся від такого презенту коханим чоловікам.
Такий подарунок - не найкраща ідея як для чоловіків, так і для жінок. Вважається, що носовичок - це до сліз.
Ця заборона стосується наречених. Якщо дівчина до весілля подарує хлопцеві пов'язану руками річ - він буде погулювати в шлюбі.
За однією з прикмет, якщо подарований ланцюжок розірветься - це знак швидкого розриву стосунків.
Заборона на дарування дзеркал стосується всіх, незалежно від статі. Раніше люди вірили, що дзеркало є коридором, що веде з нашого світу у світ духів.
Краще утримайтеся від такого подарунка - адже можна ненароком пропустити скол, тріщину, інший дефект - а це дуже поганий знак. Якщо все ж вирішили подарувати посуд, ретельно його огляньте і обов'язково покладіть щось всередину - пуста посудина приносить бідність.
Якщо хочете зробити такий презент чоловікові, обов'язково вкладіть всередину що-небудь - нехай навіть монету або цукерку.
Алкогольні напої чоловікам дарувати можна тільки за умови, що вип'єте ви їх разом. Інакше ваші стосунки можуть зіпсуватися.
При такому подарунку ви точно маєте бути впевнені, що він не буде чоловікові в тягар. Адже за "живим" подарунком потрібно доглядати - знаходити на це час і фінанси. Якщо даруєте годованця, пам'ятайте, що за нього потрібно дати символічний викуп.
Повір'я стосується капців білого кольору, в яких, за деякими традиціями, людей ховають.
Якщо обдарувати коханого чоловіка скринькою, то в подальшому він буде приховувати від половинки свої думки.
Такий подарунок, на думку слов'ян, може видати чоловікові ваші таємні бажання і думки, якими ви б не хотіли ділитися.
Вважається, що якщо чоловік втратить одну рукавичку, то вже і серце не запропонує і руки не подасть.
Оскільки шарф - це намотана на шию річ, чоловікові дарувати його не можна, так як це може викликати асоціації з зашморгом. А краватки без наслідків для карми можна дарувати тільки дуже близькій людині.
Подароване чоловікові, коханому хлопцеві спіднє привертає його до зрад.
Дарувати хрестики можна тільки при хрещенні. В інших ситуаціях дарувальник передасть чоловікові частину свого "хреста" - негараздів, хвороб, турбот.
Раніше ми писали, які речі не можна дарувати кому-небудь на день народження, так як разом з ними можна подарувати біди і злидні.