Ніколи не даруйте на день народження ці речі: подаруєте біди і злидні

Ось список речей, які не можна дарувати нікому

Годинники, рушники та шарфи. Ці речі символізують сварки, довгу розлуку і хвороби. За деякими повір'ями годинник відбирає у людини час життя, а в Китаї отримати в подарунок годинник - все одно, що запрошення на похорон.

Тварина - не найкращий варіант презенту. Але якщо ви дасте за неї викуп, годованця можна приймати в дар.

Колючі і ріжучі предмети (ножі, виделки, кинджали). Народне повір'я говорить, що з подарунком можна привернути в домівку сварки і негаразди.

Гаманець також краще не дарувати. А якщо все ж хочете зробити такий презент, покладіть в нього трохи грошей, щоб привабити удачу і прибуток.

Перли з давніх-давен вважаються не найкращим подарунком. Кожна перлина, за деякими повір'ями, символізує пролиті сльози вдів і сиріт.

Не даруйте коханим чоловікам шкарпетки. Кажуть, що він, надівши їх, може покинути будинок назавжди.

Хрестик на день народження також дарувати не можна. Такий подарунок підносять традиційно на хрещення, але не на іменини. Вважається, що хрестик може передати новому власнику страхи, тривоги і турботи того, хто його дарує.

Дзеркало дарувати категорично не можна. Раніше люди вірили, що дзеркало є коридором, що веде з нашого світу у світ духів.

Викресліть носові хусточки зі списку можливих подарунків, адже вони пророкують прийдешню розлуку з близькою людиною.

Також не можна передаровувати подаровані речі, тому що людина, яка їх дарувала, передає разом з ними свою енергетику.