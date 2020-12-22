Ніяких новорічних вечірок: українських туристів у Єгипті та Туреччині засмутили новиною

Туристам не дозволили святкувати Новий рік на курортах (колаж РБК-Україна)

Туристам заборонили святкувати Новий рік на турецьких і єгипетських курортах. Як повідомляєт Асоціація туроператорів, через пандемію коронавірусу тепер новорічні святкові вечері, вечірки під суворою забороною.

Порушникам загрожують великі штрафи. За дотриманням заборони в готелях будуть стежити "таємні уповноважені" мінтуризму країни. Таке рішення прийняв уряд Єгипту і заборонив розважальні заходи в готелях, кафе, ресторанах і на території курортних зон.

Солідарні з колегами і в Туреччині. Так, МВС країни оприлюднив спеціальний циркуляр про порядок проведення Нового року для туристів в готелях. Судячи з інформації з документу, під забороною опинилося святкування Нового Року в готелях і ресторанах, які належать готелям (бали, розважальні програми з ведучими, музикантами, вечірки, шоу, гала-вечері), реклама розважальних заходів у готелях, скупчення людей в готелях і готельних ресторанах.

Наголошується, що якщо турист заплатив туроператору за новорічну вечерю - йому повинні повернути кошти назад.

За оцінкою Управління по просуванню туризму Єгипту, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком країна втратить 72% в'їзного потоку. Якщо роком раніше Єгипет прийняв близько 13 млн іноземних туристів, то у поточному році їх кількість не перевищить 3 млн осіб.

Як ми раніше писали, Єгипет вводить зміни для туристів через сплеск COVID-19.