ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Ніяких новорічних вечірок: українських туристів у Єгипті та Туреччині засмутили новиною

Вівторок 22 грудня 2020 10:29
Ніяких новорічних вечірок: українських туристів у Єгипті та Туреччині засмутили новиною
Туристам не дозволили святкувати Новий рік на курортах (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Туристам заборонили святкувати Новий рік на турецьких і єгипетських курортах. Як повідомляєт Асоціація туроператорів, через пандемію коронавірусу тепер новорічні святкові вечері, вечірки під суворою забороною.

Порушникам загрожують великі штрафи. За дотриманням заборони в готелях будуть стежити "таємні уповноважені" мінтуризму країни. Таке рішення прийняв уряд Єгипту і заборонив розважальні заходи в готелях, кафе, ресторанах і на території курортних зон.

Солідарні з колегами і в Туреччині. Так, МВС країни оприлюднив спеціальний циркуляр про порядок проведення Нового року для туристів в готелях. Судячи з інформації з документу, під забороною опинилося святкування Нового Року в готелях і ресторанах, які належать готелям (бали, розважальні програми з ведучими, музикантами, вечірки, шоу, гала-вечері), реклама розважальних заходів у готелях, скупчення людей в готелях і готельних ресторанах.

Наголошується, що якщо турист заплатив туроператору за новорічну вечерю - йому повинні повернути кошти назад.

За оцінкою Управління по просуванню туризму Єгипту, у 2020 році в порівнянні з 2019 роком країна втратить 72% в'їзного потоку. Якщо роком раніше Єгипет прийняв близько 13 млн іноземних туристів, то у поточному році їх кількість не перевищить 3 млн осіб.

Як ми раніше писали, Єгипет вводить зміни для туристів через сплеск COVID-19.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя туристы

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся