Никаких новогодних вечеринок: украинских туристов в Египте и Турции огорчили новостью

Туристам не разрешили праздновать Новый год на курортах (коллаж РБК-Украина)

Туристам запретили праздновать Новый год на турецких и египетских курортах. Как сообщает Ассоциация туроператоров, из-за пандемии коронавируса теперь новогодние праздничные ужины и вечеринки под строгим запретом.

Нарушителям грозят большие штрафы. За соблюдением запрета в отелях будут следить "тайные уполномоченные" минтуризма страны. Такое решение приняло правительство Египта и запретило развлекательные мероприятия в гостиницах, кафе, ресторанах и на территории курортных зон.

Солидарны с коллегами и в Турции. Так, МВД страны обнародовало специальный циркуляр о порядке проведения Нового года для туристов в отелях. Судя по информации из документа, под запретом оказалось празднование Нового Года в отелях и ресторанах, принадлежащих отелям (балы, развлекательные программы с ведущими, музыкантами, вечеринки, шоу, гала-ужины), реклама развлекательных мероприятий в отелях, скопление людей в отелях и отельных ресторанах.

Отмечается, что если турист заплатил туроператору за новогодний ужин - ему должны вернуть средства обратно.

По оценке Управления по продвижению туризма Египта, в 2020 году в сравнении с 2019 годом страна потеряет 72% въездного потока. Если годом ранее Египет принял около 13 млн иностранных туристов, то в текущем году их количество не превысит 3 млн человек.

Как мы ранее писали, Египет вводит изменения для туристов из-за всплеска COVID-19.