Никто и не заметит: дизайн маникюра, где не видно, что он отрос
Иногда может быть сложно записаться к мастеру или не хватит времени, а маникюр будет отрастать и тем самым выдавать несвежесть. Несмотря на это, каждой женщине хочется иметь ухоженные и аккуратные ногти.
Потому Styler делится с вами дизайнами маникюра, которые скрывают, что ногти начинают отрастать.
Толстые и пастельные оттенки
Нежные пастельные оттенки простые в уходе, ведь они почти точно совпадают с цветом ногтевой пластины. Выбрав максимально приближенный к натуральному оттенок гель лака, можно точно не волноваться, когда ногти начнут отрастать.
Фото: instagram.com/nudenailsbar
Если хотите разбавить нюд, добавьте интересный дизайн, который также удачно скроет ногти.
Фото: instagram.com/nudenailsbar
Фото: vogue.ua
Ненасыщенное омбре
В случае омбре лучше сочетать более приглушенные цвета. В том месте, где начинается кутикула, отдайте предпочтение чему-нибудь пастельному, а дальше - чего душа пожелает.
Фото: instagram.com/nailalamode
Цветной френч
Очевидно, что базу придется брать нежного натурального оттенка, однако сама "улыбка" может быть любой. Потому проявляйте фантазию!
Фото: instagram.com/nudenailsbar
Фото: ebay.com
Раньше мы рассказывали, какой маникюр самый трендовый в этом сезоне.
Читайте также, как быстро отрастить длинные и крепкие ногти.