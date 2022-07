"Нічого не робиться!" Мама страченого окупантами журналіста Макса Левіна потребує допомоги

"Я не могла прийти в себе. Я і зараз не можу заспокоїтися... Я ще зір втратила ще більше. З лікарень не виходжу... Такого сина втратити, і батька дітей! Це не передати", - зі сльозами на очах каже жінка.

Мама Макса Левіна також зізнається, що їй абсолютно не надають допомогу, і вона зверталася з відповідними запитами в різні інстанції, та навіть писала лист на ім'я президента. Так, у неї запитують про довідки, що син був воєнним журналістом, та отримати документ пенсіонерка не може.

"А мені ніхто нічим не допомагає, взагалі. Ані пенсію - обіцяли переслати, ані дітям ніяких надбавок, нічого. Все - треба довести, що він воєнний журналіст. І все. Я вже і листи Зеленському написала. Тому що наша місцева влада - нічого. "А ми не знаємо, які документи"... "Довідку з військкомату"... З якого військкомату? І що мені робити? Мені потрібна допомога. Нічого не робиться! Ні матеріально, ні морально, ні фізично", - розповідає Валентина Антонівна.

Відео: Мама фоторепортера Макса Левіна розповіла, що потребує допомоги

Фоторепортер Макс Левін був убитий на півночі Київської області 13 березня. Його тіло виявили на території села Гута Межигірська Вишгородського району лише 1 квітня.

Керівник слідчого відділу RSF ("Репортери без кордонів") Арно Фроже і французький військовий фоторепортер Патрік Шовель, який працював з Левіним на Донбасі в кінці лютого, дійшли висновків, що Левіна і його друга солдата Олексія Чернишова холоднокровно стратили окупанти. Докази проти російських військ переконливі. Про це йдеться у звіті - "Як російські війська стратили українського журналіста Макса Левіна".

7 липня Максу Левіну виповнився б 41 рік (facebook.com/levin.maks)

Сьогодні, 7 липня, в рідному місті Макса Левіна Боярці відкрили виставку його робіт в рамках проекту "The War Is Not Over Yet".

Макс Левін народився в 1981 році. Працював вже багато років як фотокореспондент і документальний фотограф і оператор багатьох українських і міжнародних видань.

Співпрацював з такими виданнями як Reuters, BBC, TRT World, Associated Press, LB.ua, Hromadske. Його фотографії публікували Wall Street Journal, TIME, Breaking news Poland, EU AGENDA, World news, The Moscow Time, Кореспондент.net, ELLE, TV-24, Radio Bulgaria, Ukraine Crisis Media center, Vatican news, Радіо Свобода (RFE/RL).

У 2014 році Левін висвітлював події в східних областях України. Більшість його документальних проектів пов'язані з війною в Україні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022-го, Макс Левін працював у районі під Києвом, де відбувалися інтенсивні бойові дії. Востаннє він виходив на зв'язок 13 березня у Вишгородському районі в передмісті столиці - журналіст залишив своє авто біля села Гута Межигірська і пішов у бік села Мощун, де і міг отримати поранення і потрапити в полон до загарбників.

Після смерті Максима Левіна сиротами залишилося четверо синів. У фотографа також залишилися його цивільна дружина і літні батьки.

Фото: Макс Левін