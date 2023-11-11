"Нет, это не коалы". Потрясающие фото раскрывают тайну царства странных почвенных существ

Мир почвенных существ

Согласно недавнему исследованию, опубликованному в ведущем американском научном журнале PNAS, более половины всех видов существ на Земле живут в почве.

56-летний фотограф из Великобритании Энди Мюррей специализируется именно на наблюдении за микроскопическими грунтовыми животными. Он делает свои уникальные фотографии с помощью макросъемки и цифровой камеры.

Такая работа - невероятно интересная (фото: Andy Murray)

Кроме того, мужчина работает внештатным редактором, музыкантом и шеф-поваром.

По его словам, мир крошечных почвенных созданий такой же увлекательный, как и мир больших животных, привычных для каждого из нас.

"Они живут в этом крохотном мире... Он работает как наш мир, только в очень маленьком масштабе... Если вы наблюдаете за этим довольно долго, вы можете увидеть то же самое: охотников и жертв, пасущихся животных... Вы увидите странное и забавное взаимодействие", - рассказывает Мюррей.

Эти существа просто невероятны (фото: The Chaos of Delight)

Он отмечает, что, несмотря на богатство жизни, существа, живущие в почве под нашими ногами, относительно неизвестны. Поэтому фотограф стремится раскрыть "тайны" почвенного царства посредством своих работ. Рассказать о них людям и оградить от уничтожения.

За время работы мужчина, по собственным оценкам, открыл около 30 новых видов существ. Его фотографии используются в научных отчетах и других исследовательских работах.

Кроме того, фотохудожник создал сайт The Chaos of Delight, где публикует результаты своей работы.

Без макросъемки увидеть такое существо практически невозможно (фото: The Chaos of Delight)

Уникальные фотографии крошечных созданий

По словам фотомастера, мир обитающих в почве существ невероятно разнообразен. Здесь можно увидеть забавные, чудаковатые и даже страшные "лица".

Кое-кто может быть даже немного похожим на больших животных, хорошо известным каждому ребенку, не говоря о взрослых.

Все эти существа живут рядом с нами, но остаются невидимыми (фото: The Chaos of Delight)

Угроза исчезновения

В настоящее время существует опасность того, что некоторые из почвенных животных могут исчезнуть с лица Земли еще до того, как человечество о них узнает. На фоне интенсивного использования земель в сельском хозяйстве и масштабной вырубки лесов почти треть грунтов нашей планеты подверглись эрозии.

Беречь природу нужно каждому из нас (фото: The Chaos of Delight)

Согласно прогнозам Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), к 2050 году этот показатель может достигнуть шокирующих 90%.

По словам эколога из Швейцарского федерального научно-исследовательского института лесных, снежных и ландшафтных исследований Марка Энтони, уничтожение почвенных микроорганизмов приведет к "волновому" эффекту, ведь крошечные существа играют огромную роль в формировании "качественного" грунта планеты и жизни больших существ, которые ими питаются.

Каждое существо на Земле - важно (фото: The Chaos of Delight)

Ученые отмечают, что почва является домом для около 59% видов живых существ на Земле - от микробов до млекопитающих.

Именно поэтому работа Мюррея удивительно важна - она помогает иллюстрировать величественное биоразнообразие почвы и знакомит людей с крохотными "соседями".