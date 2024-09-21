Где жить хуже - на нижних или верхних этажах

Недостатки жизни на низких этажах

Шум

Если ваша квартира расположена на первом этаже, приготовьтесь к постоянному шумовому фону. Дети на площадке, паркующиеся под окнами автомобили или бесконечные ремонты могут стать источником постоянного напряжения.

Дополнительная звукоизоляция не всегда спасает, а постоянный шум не только раздражает, но и увеличивает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Запахи

Неприятные запахи на нижних этажах - настоящая проблема. Выхлопные газы от машин, табачный дым от курильщиков на скамейках у подъезда и даже запахи из мусорных урн - все это может проникать в квартиру.

Это не только неприятно, но и вредно здоровью, поскольку увеличивается риск развития заболеваний дыхательной системы.

Влажность

Сырость и влажность часто являются спутниками первых этажей. Если здание было построено с несоблюдением технологий, из подвала может проникать влага. Она способствует появлению плесени, что негативно влияет на здоровье, вызывая аллергии и другие заболевания.

Нехватка света

Нижние этажи часто страдают от плохого естественного освещения из-за деревьев или соседних домов. Это не только ухудшает настроение, но и приводит к постоянной усталости и снижению психического здоровья.

Если не будет электричества, то без лифта подниматься на высокий этаж не совсем просто (фото: Pixabay.com)

Минусы жизни на высоких этажах

Проблемы с социальной активностью детей

Дети, живущие на высоких этажах, обычно меньше времени проводят на улице. Родители боятся отпускать их самих из-за удаленности от двора, а подниматься по лифту самостоятельно дети могут только в старшем возрасте.

Трудности с оказанием медицинской помощи и эвакуацией

В старых домах без лифта, жителям верхних этажей приходится долго ждать медиков, которые должны подниматься пешком. При пожарах или других опасных ситуациях эвакуация с верхних этажей занимает больше времени, что повышает риски.

Жара летом

Летом верхние этажи нагреваются гораздо сильнее нижних. Солнечные лучи целый день прогревают стены, особенно на верхнем этаже, где дополнительно тепло может исходить от крыши.

Перепады давления из-за быстрых лифтов

Быстрый подъем на высокие этажи может сопровождаться неприятными ощущениями: темнеет в глазах, закладывает уши. Это особенно чувствуется для людей с проблемами сердечно-сосудистой системы и беременных женщин.

Вибрации

Жители верхних этажей часто ощущают вибрации из-за транспортных путей под окнами. Хотя они не всегда физически заметны, но могут вызвать тревожность и дискомфорт.

Что же выбрать?

Нижние и верхние этажи имеют преимущества и недостатки. Лучшим вариантом для здоровья считается "золотая середина" - жилье на этажах с пятого по восьмой.