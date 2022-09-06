"Ні риба ні м'ясо": Тіна Кароль розізлила українців виконанням пісні "Ой у лузі червона калина"

Чому українцям не зайшла пісня

Альбом "LELEKA" був створений Тіною у колаборації з відомим американським діджеєм Мacro/micro спеціально для показу колекції від одного з українських дизайнерів.

До альбому увійшло всього лиш три пісні: "Chervona Kalyna", "Kolomyika" та "Outro".

У соціальних мережах вибухнули справжні суперечки з приводу новинок від поп-діви.

Та найбільше обурення викликала нова версія гімну Українських січових стрільців "Ой у лузі червона калина".

Більшості користувачів не сподобалося таке осучаснення народної пісні.

Дехто згадав Юлію Саніну, фронтвумен рок-гурту The Hardkiss, з якою Тіна Кароль заспівала трек "Вільна".

А у TikTok співачку взагалі порівняли із дружиною Віктора Медведчука Оксаною Марченко, згадуючи звернення ведучої турецькою мовою.

Також багатьом користувачам новий стиль виконання Тіни Кароль нагадав український електро-фольк гурт Onuka.

А деякі користувачі навіть спробували виокремити новий музичний жанр...