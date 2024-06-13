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Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина

Четверг 13 июня 2024 18:46
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Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина Что приготовить из говядины (иллюстрация: Freepik)
Автор: Людмила Рябухіна

Говядина - это мясо крупного рогатого скота, которое чаще всего используется для бургеров, котлет, бифштексов и отбивных, иногда готовят и супы. Однако есть и более необычные, но не менее аппетитные блюда.

О том, что можно приготовить из говядины, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный сайт Taste.

Стаканчики с говядиной и листьями салата по-вьетнамски

Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина

Стаканчики с говядиной и листьями салата по-вьетнамски (фото: Freepik)

Чтобы приготовить это интересное блюдо, нужны следующие продукты:

  • говядина - 500 г;
  • растительное масло - 1 ст. л.;
  • салат "Айсберг" - 8 листьев;
  • огурец - 1 шт.;
  • редис - 4-5 шт.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • перец чили (маленький) - 1 шт.;
  • сладкий соевый соус - 2 ст. л.;
  • рыбный соус - 1 ст. л.;
  • кунжутное масло - 2 ч. л.;
  • листья мяты - 2 ст. л.;
  • сок лайма - 2 ст. л.

Как готовить стаканчики из листьев салата с говядиной

Подготовьте мясо и овощи. Говядину промойте и перекрутите в фарш. Помойте салат, огурец, редис, перец и мяту. Если вы не любите острый вкус, не добавляйте перец чили.

Редис и огурец нарежьте тонкими полосками, мяту измельчите, а перец нарежьте небольшими кусочками. Чеснок очистьте и измельчите.

В большой сковороде разогрейте растительное масло на среднем огне и добавьте говядину. Разбитое ложкой комочка и равномерно распределите фарш по дну сковороды.

Готовьте в течение 3 минут, пока нижняя часть не подрумянится. После этого перемешайте фарш и жарьте еще 2-3 минуты без перемешивания, затем убавьте огонь. Добавьте чеснок и, перемешивая, жарьте в течение минуты.

Добавьте соевый и рыбный соусы и кунжутное масло, жарьте, помешивая, еще 1 минуту - после этого снимите сковороду с огня.

Смешайте в миске редис, огурец, перец чили, мяту и сок лайма. Выложите говяжью смесь в листья салата, а сверху выложите овощную смесь.

Запеченный гуляш с пюре

Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина

Запеченный гуляш из пюре (фото: GettyImages)

Для того чтобы приготовить такое сытное блюдо из говядины, нужны эти ингредиенты:

  • говяжьи стейки - 600 г;
  • говяжий бульон - 250 мл;
  • картофель - 1,2 кг;
  • морковь (большая) - 1 шт.;
  • помидоры - 400 г;
  • лук - 1 шт.;
  • перец стручковый - 1 шт.;
  • сметана - 125 г;
  • масло - 2 ст. л.;
  • томатная паста - 2 ст. л.;
  • чеснок - 2 зубчика;
  • копченая паприка - 1,5 ст. л.

Как готовить запеченный гуляш с пюре

Вымойте, почистьте и нарежьте картофель на кубики. Морковь помойте, очистьте и нашинкуйте толстыми слайсами. Очистьте лук и чеснок, нарежьте лук, а чеснок раздавите.

Помойте помидоры и нарежьте кубиками. Очистьте перец от семян и нарежьте на большие кусочки. Говядину нарежьте кусочками по 3 см.

Отварите картофель до готовности, затем разомните в пюре. Добавьте сметану, тщательно перемешайте и по желанию добавьте специи.

Разогрейте масло в сковороде на среднем огне, выложите половину говядины и жарьте, переворачивая, до подрумянивания. Готовое мясо переложите в миску и поджарьте оставшуюся говядину.

Высыпьте в сковороду морковь, лук и перец, готовьте до размягчения. После этого добавьте чеснок и паприку. Помешивая, жарьте примерно минуту, до появления аромата - тогда добавьте помидоры, бульон и томатную пасту, доведите все до кипения.

После этого убавьте огонь до минимума и варите, помешивая, в течение 5 минут.
Добавьте говядину в овощную смесь и тушите до готовности.

Разогрейте духовку на высокой температуре. Выложите в форму для выпекания гуляш, а на него - пюре. Запекайте блюдо в течение примерно 10 минут до золотистого цвета.

Говядина с рисом в соусе терияки

Необычно, сытно и вкусно: три рецепта блюд из говядины для ужина

Говядина с рисом в соусе терияки (фото: Freepik)

Для приготовления этого блюда нужны эти продукты:

  • говяжьи стейки - 2 шт. по 250 г;
  • овощная смесь до жарки - 750 г;
  • отварной рис - 450 г;
  • чеснок - 1 зубчик;
  • кленовый сироп - 1 ст. л.;
  • луковый порошок - 1 ч. л.
  • растительное масло - 1-2 ст. л.;
  • соус мирин - 2 ст. л.;
  • соевый соус - 2,5 ст. л;
  • натертый имбирь - 1 ч. л.;
  • соус терияки - по вкусу.

Как готовить говядину с рисом под соусом

Предварительно отварите рис, готового должно быть 450 г. Обрежьте с говядины лишний жир. Овощи можно брать по вкусу, как замороженные, так и свежие. Если вы выбираете замороженную смесь, убедитесь, что она готова к жарке.

Для соуса смешайте соевый соус, соус мирин, соус терияки, кленовый сироп, имбирь и раздавленный чеснок, регулируя пропорции по своему вкусу. Смажьте говядину маслом и посолите.

На среднем огне разогрейте глубокую сковороду и поджарьте говядину до готовности, регулируя степень прожаривания в соответствии со своим вкусом. После этого влейте 1 ст. л. соуса и переверните говядину, чтобы она покрылась жидкостью.

Выложите говядину на тарелку, неплотно накройте фольгой и подождите 10 минут, после чего нарежьте мясо.

Нагрейте оставшееся масло на сковороде на среднем огне, всыпьте овощи и жарьте, помешивая, до готовности, затем добавьте рис и остальной соус. Готовьте, перемешивая, в течение 2 минут.

Добавьте говядину и образовавшийся сок в сковороду, чтобы его поглотили овощи и рис. После этого блюдо можно раскладывать по тарелкам и подавать.

Кстати, раньше мы писали о том, как готовить фрикадельки с тушеными овощами.

Читайте также о том, как разнообразить суп.

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