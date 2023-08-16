"Мрія" еще взлетит? Украинцам показали, как выглядит самый большой в мире самолет сегодня (фото)

Как выглядит "Мрія" сейчас

Большую часть деталей восстановить невозможно, поэтому их демонтируют.

Во время боев у аэродрома в Гостомеле больше всего пострадала носовая часть самолета. Огонь сжег кабину пилотов полностью со всем оборудованием, носовую секцию фюзеляжа, двигатель, шасси и часть крыла.

Значительная часть "Мрії" пострадала (фото: Игорь Лесов, aerovokzal.net)

Вместе с тем уцелевшие детали снимают и сохраняют для строительства новой версии авиалайнера, если такое решение будет принято. К примеру, хвостовое оперение сохранило свои функции, поэтому его можно использовать в будущем.

Интересно, что двигатели "Мрії" уже несколько месяцев работают. "Железная птица" имеет шесть двигателей Д-18Т. Весной 2023 года предприятие отремонтировало три из шести двигателей "Мрії". Сегодня два из них работают как запасные части.

Пока неизвестно, возобновят ли самолет полностью, но некоторые детали хранят для дальнейшего использования (фото: Игорь Лесов, aerovokzal.net)