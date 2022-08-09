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Ніжні курячі стегна на сковороді, які стануть вашим улюбленим рецептом

Скріншот: Як приготувати смачні курячі стегна на сковороді
Автор: Світлана Мащенко

Курячі стегна можна просто посмажити, а можна зробити справжній кулінарний шедевр. Для цього нам знадобиться трохи спецій і сковорідка.

Рецептом поділилася відомий український блогер Alina FooDee.

Інгредієнти:

  • Курячі стегна або інша частина курки - 900 г
  • Сіль, чорний мелений перець - за смаком
  • Копчена паприка - 1 ч. л.
  • Коріандр - 0,5 ч. л.
  • Сушений часник - 1 ч. л.
  • Цибуля - 1 шт.
  • Вершкове масло - 50 г

Покрокове приготування

Посипте курячі стегна сіллю, перцем, сушеним часником, коріандром і копченою паприкою з обох сторін.

Дрібно наріжте цибулю. Обсмажте на вершковому маслі до м'якості.

Викладіть курячі стегна на цибулю. Зверху покладіть маленькі шматочки вершкового масла. Накрийте кришкою і тушкуйте 15 хвилин.

Переверніть на іншу сторону і тушкуйте ще 5-15 хвилин в залежності від розміру шматочків, щоб м'ясо повністю приготувалося, але при цьому не пересушилося.

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