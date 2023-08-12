Невероятные изобретения украинцев, изменившие историю. Вы удивитесь, когда узнаете правду!

Атомная бомба

Если вы уже смотрели нашумевшего "Оппенйгемера", тогда точно слышали о Георгии Кистяковском. Вместе с Робертом Оппенгеймером он работал над созданием самого страшного оружия в мире.

Украинец родом из Боярки в Киевской области руководил так называемым отделом X, который занимался разработкой взрывных линз. Под его руководством работало 600 ученых.

Интересно, что после освобождения от научной деятельности ученый стал антивоенным активистом, выступал против ядерного оружия и вторжения США во Вьетнам.

Вместе с тем, Кистяковский никогда не скрывал своей национальности, а наоборот открыто о ней говорил.

Незадолго до смерти в 1982 году Кистяковский давал интервью. Собеседник спросил, является ли он россиянином. Исследователь ответил, что он украинец.

Киноаппарат

"Нет, это братья Люмьеры", возразите вы. Но за два года до этого - в 1893 году - украинский механик Иосиф Тимченко изобрел похожий киноаппарат. Механизм назывался "слимаком" и улучшал работу стробоскопа.

С помощью кинескопа Тимченко на Одесском ипподроме даже показали два фильма.

Но Тимченко не распространял новшество в мире. Кстати, изобретение до сих пор хранится в запасниках Политехнического музея в Москве.

Вместо этого изобретатель был сосредоточен на разработках для микрохирургии, а именно для операций на глазах. А в годы Первой мировой войны именно из наработок Тимченко вышел станок для изготовления патронов, позволявший делать это в три раза быстрее.

Первая пересадка почки

Украинский хирург Юрий Вороной провел первую в мире операцию по пересадке внутреннего органа живому человеку. Это произошло в 1933 году в Харькове, где Вороной проходил стажировку.

После операции почка включилась в кровоток и начала самостоятельно функционировать. О таком открытии в медицине написали итальянские и испанские издания. И хотя после вмешательства пациентка прожила всего 48 часов, будущим врачам это дало толчок к исследованиям в области трансплантации.

Космический корабль "Аполлон"

Это серия космических кораблей США, которые могут доставлять астронавтов на Луну. Впервые на нем полетел всемирно известный Нил Армстронг с другими коллегами. И к созданию такого изобретения приложил усилия украинский инженер Михаил Яримович.

Изобретатель отвечал за оборонные проекты Воздушных сил США, а затем занял должность директора Совещательной группы аэрокосмических опытов и развития при НАТО. Так что фактически можно утверждать, что Украина в НАТО все же была и, возможно, без знаний наших соотечественников многие современные разработки не были бы реализованы.

Бескровный анализ крови

Уверена, что хоть раз в своей жизни вы сдавали кровь на анализы. Для кого-то этот процесс безболезнен, а кто-то, например, боится его. На такие случаи харьковчанин и доктор медицинских наук Анатолий Малыхин изобрел методику исследований, где для определения состояния пациента не нужно брать кровь.

Анализ делается за счет прикрепления пяти датчиков к телу человека. В компьютерной программе вводится возраст, пол, рост, вес, частота дыхания и пульс пациента. Через пять минут устройство определяет 131 показатель крови.

Сегодня таким изобретением пользуются клиники в Украине, Китае, Чехии и ОАЭ.

Впечатляет, не правда ли? Больше об инновационных изобретениях украинцев смотрите в новом видео на YouTube-канале РБК-Украина.