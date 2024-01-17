Невероятная вкуснотища из лаваша и фарша: подойдет для завтрака или перекуса

Из обычного лаваша можно приготовить много вкусных блюд, отлично подойдут для завтрака, ужина или перекуса. Это сытные блюда, которые согреют и прибавят сил. И самое удобное – из лаваша можно готовить, когда у вас мало времени, а хочется чего-нибудь вкусненького.

Как приготовить жареные куриные рулеты из лаваша и фарша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Простые рецепты ".

Что вам понадобится

Тонкий лаваш - 600 г

Куриный фарш - 500 г

Твердый сыр - 100 г

Яйца - 2 шт.

Молоко - 2 ст. ложки

Майонез - 2 ст. ложки

Рис - 100 г

Лук - 1 шт.

Сливочное масло - 30 мл

Масло растительное - 2 ст. ложки

Томатная паста - 1 ст. ложки

Паприка - 1 ч. ложка

Сухой чеснок - 1 ч. ложка

Итальянские травы - 1 ч. ложка

По своему вкусу можно добавить мелко нарезанные шампиньоны - 200 г.

Как готовить куриные рулеты

В сковороде растапливаем сливочное и масло. Нарезаем маленьким кубиком лук и выкладываем в сковороду вместе с куриным фаршем, смешиваем.

После побелки фарша солим его и перчим, обжариваем 5 минут. Выкладываем в фарш томатную пасту, сухой чеснок и итальянские травы, смешиваем.

Вливаем в фарш 100 мл воды, также добавляем предварительно отварной рис. Натираем на большой терке сыр. Снимаем с огня начинку и посыпаем творогом, перемешиваем. Выкладываем в начинку майонез, смешиваем.

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Нарезаем лаваш на маленькие прямоугольники, куда выкладываем фарш. Заворачиваем начинку в лаваш, подгибаем концы внутрь.

В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем молоко и взбиваем. Обертываем каждый рулет в яичную смесь и выкладываем на сковороду.

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Обжариваем рулеты с обеих сторон к румяной корочке.

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