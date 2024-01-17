Невероятная вкуснотища из лаваша и фарша: подойдет для завтрака или перекуса
Из обычного лаваша можно приготовить много вкусных блюд, отлично подойдут для завтрака, ужина или перекуса. Это сытные блюда, которые согреют и прибавят сил. И самое удобное – из лаваша можно готовить, когда у вас мало времени, а хочется чего-нибудь вкусненького.
Как приготовить жареные куриные рулеты из лаваша и фарша, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Простые рецепты".
Что вам понадобится
- Тонкий лаваш - 600 г
- Куриный фарш - 500 г
- Твердый сыр - 100 г
- Яйца - 2 шт.
- Молоко - 2 ст. ложки
- Майонез - 2 ст. ложки
- Рис - 100 г
- Лук - 1 шт.
- Сливочное масло - 30 мл
- Масло растительное - 2 ст. ложки
- Томатная паста - 1 ст. ложки
- Паприка - 1 ч. ложка
- Сухой чеснок - 1 ч. ложка
- Итальянские травы - 1 ч. ложка
По своему вкусу можно добавить мелко нарезанные шампиньоны - 200 г.
Как готовить куриные рулеты
В сковороде растапливаем сливочное и масло. Нарезаем маленьким кубиком лук и выкладываем в сковороду вместе с куриным фаршем, смешиваем.
После побелки фарша солим его и перчим, обжариваем 5 минут. Выкладываем в фарш томатную пасту, сухой чеснок и итальянские травы, смешиваем.
Вливаем в фарш 100 мл воды, также добавляем предварительно отварной рис. Натираем на большой терке сыр. Снимаем с огня начинку и посыпаем творогом, перемешиваем. Выкладываем в начинку майонез, смешиваем.
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Нарезаем лаваш на маленькие прямоугольники, куда выкладываем фарш. Заворачиваем начинку в лаваш, подгибаем концы внутрь.
В отдельную миску разбиваем яйца, выливаем молоко и взбиваем. Обертываем каждый рулет в яичную смесь и выкладываем на сковороду.
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Обжариваем рулеты с обеих сторон к румяной корочке.
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Кстати, раньше мы рассказывали о том, как приготовить макароны с куриными сердечками на ужин.
А еще писали о том, как готовить картофельно-творожный пирог.