Невролог розвіяв міфи про антидепресанти, яких бояться українці

Виявляється, антидепресанти призначаються не тільки при депресіях, як багато хто з українців думає.
Основні міфи про психотропні речовини, що поліпшують настрій, знімають почуття пригніченості, нервову напругу і тривогу, підвищують психічну активність розвіяв у своєму Facebook відомий лікар-психотерапевт і невролог Євген Скрипник.
За словами лікаря, такі препарати призначаються у тому числі при:
"В розвинутих країнах, таких як США та Канада, цю групу препаратів за призначенням лікарів приймають більшість людей після 50 років і це вважається за норму!" - додає лікар.
Він закликає українців не боятися антидепресантів. Ці ліки вже багато років навіть хочуть перейменувати на більш простішу назву, тому що вони призначаються не тільки при депресії.
"Навіщо я це пишу? Я знаю, що навкруги антидепресантів існує купа міфів і фейків. Як і навкруги психічного здоров’я, депресій та пригнічених станів. Багато хто думає, що варто просто "взяти себе в руки" або "лікуватися роботою". Це не так! Людський організм досить складний. І порушення хімічних процесів у мозку треба лікувати медикаментозно", - пише спеціаліст.
Він наголошує: зараз є дуже багато груп антидепресантів, які не мають побічних дій.
Також варто пам'ятати, що антидепресанти звикання не викликають.
Чому ж ви можете повернутись до прийому антидепресантів або чому вам може бути погано після відміни?
Існує три причини, каже Скрипник. Ось вони:
"Антидепресанти приймають тривало, вони тільки починають діяти через 2-4 тижні, поступово, і навіть після покращення стану потрібно приймати декілька місяців - як підтримуюча терапія!" - говорить невролог і нагадує, що антидепресанти приймаються тільки за призначенням лікаря.
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