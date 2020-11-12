В садку під Полтавою вихователька побила дитину: в мережу попало відео

Під Полтавою вихователь побила дитину (Колаж РБК-Україна)

Вихователь дитсадка почала бити трирічного малюка за те, що він не хотів одягатися

У Полтавській області вихователь дитячого садка почала бити трирічного хлопчика за те, що він не міг самостійно одягнутися і взутися. Малюк заливався сльозами, а доросла жінка продовжувала на нього кричати. Відео інциденту потрапило в мережу.

Відео з дитячого садка у селищі Велика Бузова в Полтавській області зняла старша дитина, яка забирала молодшого з групи. Він показав ролик мамі малюка, і вона помістила його в спільноті "Мої Яреськи" у Facebook. Жінка обурена поведінкою вихователя і стверджує, що завідувачка дошкільного закладу була присутня при інциденті, але не втрутилася.

"Батьки! Це жах, що відбувається в садку Велика Бузова. Яке там ставлення до моєї дитини! Моєму синові 3 роки виповнилося місяць тому. Він ще не може самостійно взуватися та одягатися, але такі методи "вихователя" неприпустимі. Те, що я побачила на відео. Яке право має вихователь Герасименко Людмила Борисівна так поводитись з чужою маленькою дитиною? У всій цій ситуації була свідком завідувачка садочка Васюк Олена Іванівна та ніяк не відреагувала. Але зробила зауваження моїй дитині, що він упертий", - написала мама малюка Галина Іващенко.

На відео видно, що вихователька кричить на заплаканого хлопчика, бере його на руки та починає бити. У коментарях автор посту вказала, що відео зняла дитина більш старшого віку, яка прийшла за малюком в групу.

Користувачі обурені поведінкою педагога, вони назвали її "невихованою кобилою" і зазначили, що таким людям категорично не можна працювати з дітьми.

Posted by Галина Іващенко on Wednesday, November 11, 2020

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під Житомиром вихователі вдарили дитину та обматюкали маму.

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