В Одесі працівники садочка крали їжу у дітей: з'явилося відео

Дитячий садок (фото: freepik.com)

Батьки зловили співробітників дитсадка на "гарячому"

В Одесі в дитячому садку співробітники установи обкрадали маленьких вихованців. Працівники садочка крали продукти харчування, які були призначені для приготування їжі дітям.

Інцидент стався в одному з дитсадків на вулиці Краснова. Про це 4 листопада передали в Київському відділі поліції Одеси.

Про ситуації стало відомо після звернення до правоохоронців мами дитини. Жінка повідомила, що працівники садка викрадали харчові продукти, які призначалися дітям.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу. У поліції повідомили, що зараз ведеться слідство та встановлюються особи, причетні до такого правопорушення.

У мережі з'явилося відео про інцидент, який мав місце у садочку №10 на вулиці Краснова 3В.

"Довго ми спостерігали як наші два кухарі та охоронниця намагаються винести продукти, за які ми платимо... а потім ми дивуємося, чому наші діти недоїдають... я бл*** горбачусь щоденно на роботі, а ви виносите!", - емоційно висловилася жінка, знімаючи відео про крадіжку продуктів.

За її словами, до крадіжки причетні два кухарі та завгосп, але останню застати на місці злочину не вдалося.

Одна з мам, Анастасія Друмова, розповіла, що проблеми з їжею в дитячому саду почалися ще з вересня, повідомляє "Траса Е-95" в Facebook.

Зазначається, що дитина після садочка постійно просила їсти, а на питання про те, чим її годували, відповідала, що тільки кашею. На батьківських зборах дорослі обурювалися такому раціону, проте керівництво установи повторювало, що немає грошей на більшу різноманітність продуктів.

"У зв'язку з карантином нас в садок не пускали, меню ми не бачили, але вихователька нашої групи відправляла нам фото. На жаль, там не було жодних фруктів, овочів, були безперервні каші", - розповіла Друмова.

У п'ятницю, 30 жовтня, забираючи своїх дітей, батьки помітили, як два кухарі та охоронець вийшли з кількома щільно набитими пакетами. Поки кухарі перекидали частину пакетів з їжею через паркан, батьки дітей підійшли ближче і зняли, що відбувається на камеру. Одна з кухарів втекла, інша на місці почала виправдовуватися, що прострочені продукти. У пакетах дійсно виявилася їжа - фрукти, овочі, молоко, яйця, - зверху прикриті одягом. Батьки викликали поліцію.

"Так, викриті в таких жахливих речей співробітники, вони були звільнені на наступний день. Садок продовжить свою роботу, для цього наберуть інших співробітників і посилять контроль за якістю роботи на кухні", - прокоментувала ситуацію голова департаменту освіти Олена Буйневич.

Відео: В Одесі співробітники дитячого садка крали їжу у дітей

Раніше повідомлялося, що у дитсадку Хмельницького дитина випала з вікна, та після інциденту вихователь запевняла, що в цьому її провини немає.

Також ми писали про те, що нещодавно під Запоріжжям медсестра дитсадка прописала дитині мазь для котів.