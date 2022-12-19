Неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание: кому достанутся его 250 млн

Как знаменитость распорядился имуществом

Как сообщают журналисты издания, 67-летний актер распределит свое состояние в размере 250 миллионов долларов между своей семьей. В наследники входят также его дочери от первого брака с Деми Мур.

Известно, что по одному миллиону долларов достанется 34-летний Румер, 31-летний Скаут и 28-летний Таллулу, хотя это едва ли процент состояния их отца.

Взрослые дочери Брюса Уиллиса (фото: radaronline.com)

Большая часть звезды боевиков достанется его нынешней жене Эмми и их маленьким дочерям - 10-летний Мейбл и 8-летний Эвелин.

Актер с младшими детьми и женой Эммой (фото: instagram.com/emmahemingwillis)

"Брюс хотел убедиться, что о его молодой семье позаботятся", - сказал инсайдер. Более того, он считает, что Румер, Скаут и Таллула получили лучшее из того, что он мог предложить в финансовом плане в течение своей жизни.

Актер уверен, что его старшим дочерям будет хорошо без его денег, они ведь могут обеспечивать себя самостоятельно.

Чем болеет Брюс Уиллис

В марте 2022 года бывшая жена актера Деми Мур и их общие дети заявили, что Брюс Уиллис прекращает свою карьеру в кино из-за афазии - заболевания, влияющего на речь человека.

Сообщают, что знаменитость не может многое сказать, а также не понимает, что говорят ему другие. В связи с этим круглосуточно с ним находится его семья.

Брюс Уиллис с дочерьми и женой (фото: instagram.com/brucewillisbw)