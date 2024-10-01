Неизвестный Поплавский. В фильме "Персона"

Студенты и выпускники Киевского национального университета культуры создали документальный фильм "Персона" к 75-летию Михаила Поплавского. В нем они показали настоящего Поплавского.

Лента опубликована в YouTube-канале Поплавского.

Да, много лет утро Михаила Михайловича начинается в семь со спорта: легкая зарядка, 5 тысяч шагов на свежем воздухе или плавание в бассейне. Дальше – здоровый завтрак. После чего ректор отправляется на работу.

"Работа – это моя жизнь, мое удовольствие, моя гордость и самореализация. Это для меня как допинг, внутренняя потребность", – говорит Михаил Поплавский.

С первого дня, как переступил порог института культуры, став самым молодым ректором Украины, он полностью отдается развитию университета, реформированию учебного процесса и модернизации профессионально-практических лабораторий, превратив его в мощный инновационный университет будущего.

Сегодня Поплавский гордится университетом, ради которого рисковал принимая неординарные решения. Он, как ледокол, шел вперед с верой в успех своего дела. С помощью PR-проекта "Поющий ректор как технология" и "теории стресса" достиг личного успеха и признания университета культуры. Создал бренд – "Михаил Поплавский" и удачно его капитализировал.

"Я падал – поднимался, падал и снова поднимался, потому что точно знал, чего хочу достичь! Творческие здоровые амбиции – это мой секрет успеха. Только работая 24/7, мы боремся за свое место под солнцем и получаем крутые результаты. Без поражений нет побед. Чем больше мы ошибаемся, тем мы становимся сильнее. Чтобы стать успешным, нужно вложить в дело всю душу и сердце для достижения цели.

Он стал единственным в Украине ректором, которого знает вся страна, песни которого поют в кругу семьи, под которые зажигают студенты. Они обожают своего ректора, называют его отцом, другом и наставником, умеющим создать творческую атмосферу и предоставляет возможности для реализации их амбиций и талантов.

"Он знаменитый человек, но очень простой. Он не дает сомневаться в своих лидерских качествах", – говорят студенты.

"Михаил Поплавский сделал нас теми, кто мы сейчас", – добавляет звездный выпускник университета Григорий Решетник.

О нем с благодарностью говорят не только бывшие выпускники, но и президенты, политики, выдающиеся личности страны.

"Это большая личность. Большой авторитет для украинской культуры. Это человек-пример для других", - говорит президент Украины Виктор Ющенко (2005-2010 гг).

Огнем творчества, страсти, целеустремленности, искренности украинской души, любви к жизни, университету, Украине, пронизан фильм "Персона".

Также в фильме раскрывается сокровенная страница 75-летнего холостяка – роль женщин в его жизни. Ему приписывали множество любовниц. Поплавский говорит, что действительно любит женщин, вдохновляется ими, а свои чувства и страсть выражает в песнях и клипах.

Больше Поплавский говорит о своей семье, которую исследовал до седьмого поколения – с 1730 года.

Ректор отмечает, что каждая украинская семья должна знать свою родословную. Он с теплотой и благодарностью вспоминает маму Меланью, гордится сыном, невесткой и тремя внуками.

Строить, создавать, вдохновлять – как в университете, так и в бизнесе. Михаил Михайлович также вдохновенно занимается агробизнесом, сетью украинских ресторанов. Говорит, что село – это его стихия, он гордится своими корнями.

В преддверии юбилея Михаил Поплавский наполнен новыми идеями и уже готовит масштабные проекты.

Он планирует провести юбилейный концерт "Украина вперед!", Национальную музыкальную премию "Украинская песня 2024 года: Песни рожденные войной", новый сезон Национального детского телепроекта "Шаг к звездам - 2025", благотворительный тур "Украина вперед!" Америкой и Европой в 2025 году.

Ректор уверен, что у него и его команды все получится, потому что искренне верит в то, что делает.

"Верьте в себя. Мечтайте масштабно. Уверенно идите к своей цели. Удача любит упорных! Моя мечта сейчас – максимально успеть при жизни создать больше национальных проектов и оставить хороший след на земле", – поделился Поплавский.

О Михаиле Поплавском – феноменальной личности, легендарном ректоре, великом украинце, который зажег множество отечественных звезд, реализовал несколько масштабных национальных художественных проектов по популяризации украинской песни, положил начало моде на все украинское – смотрите в документальном фильме "Персона". При его создании были использованы фотографии, которых в архиве Поплавского насчитывается более миллиона. Уникальные кадры, уже ставшие историей, войдут в серию фотоальбома "Михаил Поплавский. Жизнь в фотографиях".

"Мне не интересно, кто обо мне что думает и говорит. Главное, что я воспринимаю людей такими, какие они есть. Я всегда был самим собой, не пытался себя переделать. Нужно узнать себя и найти свой уникальный украинский путь. Это и есть успех!", – сказал Михаил Поплавский.