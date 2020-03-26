"Невидимі" випадки: з'явилися несподівані дані по коронавірусу

Коронавірус забрав життя понад 21 тисячі осіб, а число хворих наближається до 500 тисяч. Нещодавно вчені з Китаю, де COVID-19 вдалося зупинити, з'ясували, що близько 30% випадків хвороби проходить зовсім безсимптомно. Що про це відомо - в матеріалі Styler.

Так, згідно з висновками китайських вчених, приблизно третина хворих переносить коронавірус взагалі без симптомів, або ж вони проявляються пізніше, пише South China Morning Post.

Дослідники прийшли до висновку, що багато випадків просто не діагностуються, а COVID-19 у таких пацієнтів підтверджується або після загального тестування, або коли людина є контактною особою хворого.

Таку статистику підтвердила група експертів з Японії (Університет Хоккайдо). Дослідники назвали цифру 30,8%. Саме у такого числа евакуйованих з Уханя людей, за даними японських вчених, не було ніяких симптомів.

При цьому у Всесвітній організації охорони здоров'я не підтверджують такі дані. У ВООЗ заявляють, що передача вірусу від людей без симптомів, явище дуже рідкісне. В організації кажуть, що тільки 1-3% випадків проходить безсимптомно.

Раніше лікар з України описала два сценарії розвитку коронавіруса і розповіла, коли COVID-19 перестане бути небезпечним.