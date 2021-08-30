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Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла про вагітність: "біль внизу живота і температура"

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Понеділок 30 серпня 2021 12:59
Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла про вагітність: "біль внизу живота і температура" Роман Сасанчин та Іванна скоро стануть батьками (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Переможець популярного шоу "голос країни" Роман Сасанчин скоро вперше стане батьком. Його дівчина Іванна - вагітна первістком і зараз розповіла про своє самопочуття.

Майбутня мама повідала в Instagram-stories всі подробиці її цікавого положення.

Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано.

"Так сталося, що через моїх нерегулярні критичні дні і часті гормональні збої гінеколог мені сказала, що не так просто буде завагітніти", - поділилася з підписниками дівчина.

Вона спочатку думала, щоб завести дитину, піде багато часу. Однак сталося все трохи інакше.

Іванна підкреслила, що це дитина дуже бажана. А те, що пара поки не в шлюбі, вони не вважають проблемою: "просто ми не поспішаємо, на весь свій час".

Як Іванна дізналася про вагітність

Вона спочатку відчула болі в животі, також у неї була температура. Потім вже стало ясно, що вона незабаром стане мамою.

"Відреагувала я зі сльозами, сльозами щастя, звичайно. У той день я зробила, можливо, 10 або більше тестів і відразу записалася на УЗД,
- розповіла наречена переможця "Голосу".

Кохана Сасанчина розповіла, що зараз перебуває на 23 тижні вагітності, але стать дитини повідомить пізніше. Також Іванна показала фото УЗД малюка.

Наречена 19-річного переможця &quot;Голосу країни&quot; розповіла про вагітність: &quot;біль внизу живота і температура&quot;Іванна показала УЗД малюка (instagram.com/annavi_i)

Як ми повідомляли раніше, Роман Сасанчин став переможцем супертехнологічного фіналу.

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