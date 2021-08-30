Наречена 19-річного переможця "Голосу країни" розповіла про вагітність: "біль внизу живота і температура"
Переможець популярного шоу "голос країни" Роман Сасанчин скоро вперше стане батьком. Його дівчина Іванна - вагітна первістком і зараз розповіла про своє самопочуття.
Майбутня мама повідала в Instagram-stories всі подробиці її цікавого положення.
Іванна розповіла, що вагітність не була запланованою, вона трапилася несподівано.
"Так сталося, що через моїх нерегулярні критичні дні і часті гормональні збої гінеколог мені сказала, що не так просто буде завагітніти", - поділилася з підписниками дівчина.
Вона спочатку думала, щоб завести дитину, піде багато часу. Однак сталося все трохи інакше.
Іванна підкреслила, що це дитина дуже бажана. А те, що пара поки не в шлюбі, вони не вважають проблемою: "просто ми не поспішаємо, на весь свій час".
Як Іванна дізналася про вагітність
Вона спочатку відчула болі в животі, також у неї була температура. Потім вже стало ясно, що вона незабаром стане мамою.
"Відреагувала я зі сльозами, сльозами щастя, звичайно. У той день я зробила, можливо, 10 або більше тестів і відразу записалася на УЗД,
- розповіла наречена переможця "Голосу".
Кохана Сасанчина розповіла, що зараз перебуває на 23 тижні вагітності, але стать дитини повідомить пізніше. Також Іванна показала фото УЗД малюка.
Іванна показала УЗД малюка (instagram.com/annavi_i)
Як ми повідомляли раніше, Роман Сасанчин став переможцем супертехнологічного фіналу.